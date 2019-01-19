Lezzetseverlerin yeni mekanı: Hem-dem

Hem-dem kafe, Ömerağa mahallesi Cemil Karakadılar Sokak No 7 İzmit adresinde hizmete açıldı. Emre Günay ve Ünal Günay’ın sahibi olduğu kafe oldukça iddialı. Özellikle gençlerin uğrak mekanı olmak için hazırlanan kafede birbirinden lezzetli tatlar yer alıyor. Güne güzel başlamak isteyenler için zengin bir menü alternatifi sunulan kafede, Türk ve Dünya mutfağının seçkin lezzetleri var. Yemek yemeyi ihtiyaç olmaktan çıkarıp keyfe dönüştüren Hem-dem, günün her saati misafirlerini farklı lezzetlerle buluşturacak.

ZENGİN MENÜ LİSTESİ

Hem-dem kafede güne başlarken menüsünde anne kahvaltısı, kavurmalı yumurta, menemen, kaşarlı ve sucuklu tost, yengen, gözleme, çorba, ev mantısı, öğrenci makarnası, sezar salata, anne köftesi, anne hamburgeri, tavuk ızgara menü, köri soslu tavuk yer alıyor. Tatlılarda ise; waffle, fondü, dilim pasta, ev yapımı browni kek bulunuyor. Sıcak ve soğuk içecekler de menü listesinde yer alıyor. Günay kardeşler kafenin resmi açılışını 1 ay sonra yapacak. Selin BECER

Emre Günay ve Ünal Günay’ın sahibi olduğu kafe sektöre iddialı girdi