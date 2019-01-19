Zafer Mutlu: Bir kişi ya da bir kesimin değil Başiskele’nin adayıyım

Başiskele’de tüm adaylardan önce sahaya çıkan ve yaptığı çalışmalar ile göz dolduran Başkan Adayı Zafer Mutlu mahalle ziyaretlerinin ardından şimdi de kalabalık gruplarla bir araya gelmeye başladı. Başiskele ilçesi muhtarları ile Tryp By Wyndham Otel’de bir araya gelen Mutlu “Ben herhangi bir kişinin ya da bir kesimin değil Başiskele’nin adayıyım, gücümüzü önce Hak’tan sonra halktan alıyoruz bu sayede de göreve geldiğimiz zaman tek vefa borcumuz halkımıza olacak” diyerek “bizim kimseye ödenecek diyetimiz yok” dedi.

MUHTARLARDAN YOĞUN KATILIM

Siyasi tecrübesinin ve Başiskele’nin köklü ailelerinden gelmenin avantajı ile Başiskele’de çalışmaları ile göz dolduran Mutlu, 31 Mart seçimleri için sıkı bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm muhtarları ziyaret eden Mutlu son olarak muhtarlar ile Tryp By Wyndham Otel’de bir araya geldi. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği davete rahatsızlıkları nedeniyle gelemeyen birkaç muhtar haricinde ilçedeki tüm muhtarlar katıldı.

MAHALLELERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİLER

Her muhtarın tek tek söz aldığı toplantıda muhtarlar mahalleleri ile ilgili genel durumu anlatarak sıkıntı ve ihtiyaçlarından bahsetti. Gerçekleştirilen davetten memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür eden muhtarlar, ilçeye yapılacak hizmetlerin eşit olarak dağıtılmasını istediler. Başkan adayı Mutlu ise “hiçbir mahalle diğerinden önemli değil, hepimiz halka karşı sorumluyuz, insanlar bize hizmet etmemiz için oy veriyor, kimsenin kimseye üstünlüğü yok, hepimiz eşit olduğumuz gibi her mahallede eşittir, bir mahalle merkeze alınarak hizmetler yapılıp diğerleri hizmetten mahrum bırakılmayacak” dedi.