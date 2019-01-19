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GKD’den anlamlı proje: ‘5 atık getirene bez çanta hediye’

Genç Kocaelililer Derneği, anlamlı bir projeye daha liderlik ederek geri dönüşümü olan atık getirene bez çanta verecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak proje kapsamında 5 adet şişe, poşet, pil gibi atık getiren vatandaşlara bez çanta hediye edilecek.

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Atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Genç Kocaelililer Derneği (GKD) bünyesinde bulunan sosyal tesislerdeki atıklar ayrıştırılacak aynı zamanda önümüzdeki günlerde başlayacak proje kapsamında 5 adet şişe, poşet, pil gibi atık getiren vatandaşlara bez çanta hediye edilecek. Özellikle market alışverişinde büyük kolaylık sağlayacak olan bez projesi ile ilgili konuşan GKD Başkanı Umut Ongül “Önümüzdeki günlerde şu anda basım aşamasında olan bez çanta projemizi hayata geçireceğiz. Derneğimize geri dönüşüme göndermek amacıya 5 adet atık getiren herkese bez çantalarımızdan hediye edeceğiz” dedi.

HEDEF, ÇEVREYE KATKI SAĞLAMAK

Amaçlarının daha temiz bir çevre olduğunun altını çizen Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Umut Ongül “ Önümüzdeki süreçte dernek olarak çevremizi ilgilendiren bazı duyarlılık projelerini hayata geçirmek noktasında gayret sarf edeceğiz.  Bu anlamda ülkemizin gündeminde olan ve çok anlamlı gördüğümüz sıfır atık projesi çerçevesinde sosyal tesisimizde bir çalışmaya başladık. Derneğimizden çıkan tüm geri dönüşüm atıklarını ayrıştırarak çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN

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Yorumlar

(1)
01

rambo - çok güzel olur böylece marketlere poşet parası vermekten kurtuluruz

Yanıtla . 2Beğen 19 Ocak 14:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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