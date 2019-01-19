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Gönül: İzmit'imizi ortak akıl ile yöneteceğiz

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, İzmit Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatı olan partililer ile akşam yemeğinde buluştu.

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AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, İzmit için aday adayı olan partili isimler ile akşam yemeğinde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Gönül’ün Aslar Kebap’ta düzenlemiş olduğu akşam yemeği davetine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit için aday adayı olan Zekeriya Özak, Hasan Ayaz, Hicran Bozkurt, Hikmet Işık, Sinan Üner, Tahir Akman, Talha Kös ve katılım gösterdi. Partili isimler toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

HER ÇALIŞMA ÇOK KIYMETLİYDİ

Aday adaylığı sürecinde çalışan isimlere teşekkürlerini ileten Gönül, “Yaptığınız çalışmalar ile gerçekten partimizin dinamizmini ileriye götürerek heyecanını ortaya koydunuz. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli şey; kardeşlik hukukumuz ve de şartlar ne olursa olsun beraber hareket edebilme kabiliyetimizdir. Ancak şunun bilinmesini isterim ki benim gözümde her arkadaşımız adaydır ve seçildikten sonra da İzmit’imizi bu ortak akıl ve istişare kültürü ile yöneteceğiz. Yaptığınız her çalışma çok kıymetliydi. Bu yüzden sizlere yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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