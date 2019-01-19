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Evde eğitim gören öğrencilerin karne heyecanı

Gölcük’te çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatına evde devam etmek zorunda kalan öğrenciler karne heyecanı yaşadı

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Çeşitli sebeplerden dolayı, okuldaki arkadaşlarından kısa bir süre uzak kalmak zorunda olan özel çocuklar, karne heyecanını evlerinde yaşadı. Gölcük’te, evde eğitim gören 9 yaşındaki Ethem Efe Karaaslan ve 7 yaşındaki Ekin Yılmaz, dönem boyunca çalışmalarının karşılığını karne alarak kutladı. Aileler, çocuklarının evde eğitim görmesine rağmen, karnelerin oldukça başarılı olduğunu söyledi. Ayrıca, çocuklarının her ne şartlarda olursa olsun, eğitim hayatlarına devam etmelerinin önemli olduğu vurgusu yapıldı.

ÇOK İYİ GÖRDÜM

Miniklere karnelerini, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu tarafından verildi. Çocuklara karnelerinin yanında çeşitli hediyeler de verildiği öğrenildi. Karne takdimi sırasında konuşan Kaymakam Altıntaş, "Karnenizi çok iyi gördüm. Başarılı olduğunuzu karnelerde görüyorum. İkinci dönemde bu başarınızı ikiye katlayacağınızdan eminim. Ben sizlere başarının yanı sıra acil şifalar dilerim." dedi. 

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