Atatürk ve Kocaeli basınını anlatan sergi açıldı

Cumhuriyet’in ilanından, 10 ay önce Kocaeli’ye gelen Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet devriminin yapılacağını ilk kez Kocaeli basını ile paylaşmıştı. Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısı olarak tarihe geçen “Kocaeli basını buluşması” uzun yıllar hafızalardan silinmedi. Atatürk ve Kocaeli basını arasında 6 saat süren basın toplantısının yapıldığı 16 Ocak günü ise, her yıl Kocaeli’de “Onur günü” olarak kutlanıyor. Kocaeli basını da, Atatürk’ün İzmit’e geliş gününü unutturmamak adına, basın toplantısına ilişkin tutanakların ve belgelerin yer aldığı “Basın Tarihi ve Kocaeli Kitapları” adlı sergi açtı. Sergide, Avrasya Gazeteciler Derneği, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi, Devr-i Âlem Belgesel Programı ve Gebze Gazetesi’nin arşivlerinden yararlanıldığı aktarıldı. Serginin içerik açısında oldukça zengin olması nedeniyle; akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğü kaydedildi.

