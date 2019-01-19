Cumhuriyet’in ilanından, 10 ay önce Kocaeli’ye gelen Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet devriminin yapılacağını ilk kez Kocaeli basını ile paylaşmıştı. Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısı olarak tarihe geçen “Kocaeli basını buluşması” uzun yıllar hafızalardan silinmedi. Atatürk ve Kocaeli basını arasında 6 saat süren basın toplantısının yapıldığı 16 Ocak günü ise, her yıl Kocaeli’de “Onur günü” olarak kutlanıyor. Kocaeli basını da, Atatürk’ün İzmit’e geliş gününü unutturmamak adına, basın toplantısına ilişkin tutanakların ve belgelerin yer aldığı “Basın Tarihi ve Kocaeli Kitapları” adlı sergi açtı. Sergide, Avrasya Gazeteciler Derneği, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi, Devr-i Âlem Belgesel Programı ve Gebze Gazetesi’nin arşivlerinden yararlanıldığı aktarıldı. Serginin içerik açısında oldukça zengin olması nedeniyle; akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğü kaydedildi.
Atatürk ve Kocaeli basınını anlatan sergi açıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet ilan edilmeden önce, Kocaeli’de gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin belgeleri içeren, “Basın Tarihi ve Kocaeli Kitapları” sergisi açıldı.
Cumhuriyet’in ilanından, 10 ay önce Kocaeli’ye gelen Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet devriminin yapılacağını ilk kez Kocaeli basını ile paylaşmıştı. Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısı olarak tarihe geçen “Kocaeli basını buluşması” uzun yıllar hafızalardan silinmedi. Atatürk ve Kocaeli basını arasında 6 saat süren basın toplantısının yapıldığı 16 Ocak günü ise, her yıl Kocaeli’de “Onur günü” olarak kutlanıyor. Kocaeli basını da, Atatürk’ün İzmit’e geliş gününü unutturmamak adına, basın toplantısına ilişkin tutanakların ve belgelerin yer aldığı “Basın Tarihi ve Kocaeli Kitapları” adlı sergi açtı. Sergide, Avrasya Gazeteciler Derneği, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi, Devr-i Âlem Belgesel Programı ve Gebze Gazetesi’nin arşivlerinden yararlanıldığı aktarıldı. Serginin içerik açısında oldukça zengin olması nedeniyle; akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğü kaydedildi.
Bugün 13:11 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz