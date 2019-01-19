Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:12 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 13:13 TSİ

Büyükşehir’den çocuklara “Hababam Sınıfı” hediyesi

Okulların tatile girmesini fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi,  karne alan çocuklara hediye olarak “Hababam Sınıfı” oyununu sahneleyecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

15 gün sürecek sömestr tatilinde çocuklar için Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklar için özel müzik gösterisi, tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenecek. Ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak etkinliklerde, Gebzeli çocukların eğlenceli vakit geçirmesi planlanıyor.

HABABAM TİYATROSU

Türk sinema tarihinin en önemli yapıtları arasında yer alan “Hababam Sınıfı”nın da unutulmayacağı aktarıldı. 27 Ocak Pazar günü gösterime girecek olan Hababam Sınıfı oyununda, İnek Şaban’dan, Tulum Hayri’ye kadar birçok karakter ile çocuklar bol bol eğlenecek. Etkinliklerde, tiyatro oyunlarının yanı sıra sinema gösterimleri de olacağı öğrenildi.

Bugün 13:12 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Gölcük'te hamsi festivali başladı mask
Gölcük'te hamsi festivali başladı
Büyükşehir’den çocuklara “Hababam Sınıfı” hediyesi mask
Büyükşehir’den çocuklara “Hababam Sınıfı” hediyesi
Game of Thrones’un final sezonu 1’inci bölüm yayın tarihi belli oldu mask
Game of Thrones’un final sezonu 1’inci bölüm yayın tarihi belli oldu
Minik eller, Suriyeli çocukları ısıtacak mask
Minik eller, Suriyeli çocukları ısıtacak
Karamürsel Kütüphanesi üye rekoru kırdı mask
Karamürsel Kütüphanesi üye rekoru kırdı
Rodin’e çocuklardan büyük ilgi mask
Rodin’e çocuklardan büyük ilgi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu! mask
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu!
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı! mask
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı!

GALERİ

Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor mask
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor
Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor mask
Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL