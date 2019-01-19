Büyükşehir’den çocuklara “Hababam Sınıfı” hediyesi

15 gün sürecek sömestr tatilinde çocuklar için Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklar için özel müzik gösterisi, tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlenecek. Ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak etkinliklerde, Gebzeli çocukların eğlenceli vakit geçirmesi planlanıyor.
HABABAM TİYATROSU
Türk sinema tarihinin en önemli yapıtları arasında yer alan “Hababam Sınıfı”nın da unutulmayacağı aktarıldı. 27 Ocak Pazar günü gösterime girecek olan Hababam Sınıfı oyununda, İnek Şaban’dan, Tulum Hayri’ye kadar birçok karakter ile çocuklar bol bol eğlenecek. Etkinliklerde, tiyatro oyunlarının yanı sıra sinema gösterimleri de olacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz