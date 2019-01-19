Konservatuvar öğrencileri yarıyıl heyecanı yaşadı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde temel sanat eğitimi gören öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. 7 bölüm 24 dalda eğitim verilen konservatuarda, öğrenciler Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Bale, Geleneksel Sanatlar Bölümünde hat, tezhip, minyatür, kat’ı ve ebru; Güzel Sanatlar Bölümünde çini, seramik ve resim alanlarında sınava girdi. Sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler, ilk dönemi bitirmenin heyecanını yaşadı.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sınavları, geçtiğimiz Eylül ayında yapılmış ve başvuru yapan 847 kişiden 257’si eğitim hakkı kazanmıştı. Eğitim almaya hak kazanan öğrencilere, temel sanat eğitimi verilmeye başlandı. Bir yarıyıl boyunca eğitim gören 543 öğrencinden, sınavlardan başarı ile ayrılanlar, yarıyıla girmenin heyecanını yaşadı.