Symbol yarıyılda çocukları bekliyor

Sömestr tatiline girilmesi ile beraber evlere akın eden çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi üzerine AVM’lerde amansız bir yarışa girdi. O alış veriş merkezlerinden biri olan Symbol AVM, yarıyıl tatiline ilişkin etkinlik programını açıkladı. AVM’den yapılan açıklamaya göre, NASA Geleceğin Uzay Kâşifleri, Hezanfer ile uçmak gibi birçok farklı etkinlikle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanıyor. AVM yetkilileri, buz patenti yapmak isteyen çocuklara da kapılarının açık olduğunu belirtti. Yarıyıl tatilinde ayrıca, yeteneklerini geliştirmek isteyen çocuklar için atölyeler kurulacak.
19 Ocak Cumartesi: Uzaya Seyahat Ediyorum Atölyesi, Kitap Ayracı Yapımı Atölyesi
20 Ocak Pazar: Havanın Gücünü Keşfet Atölyesi, Mozaik Desen Çalışması Atölyesi
21 Ocak Pazartesi: Roket Yapımı Atölyesi, Sevimli Kirpi Atölyesi
22 Ocak Salı: Uzay Mekiği Keşif Atölyesi, Organik Hamurdan Baskı Atölyesi
23 Ocak Çarşamba: Güneşi ve Yıldızları Keşfediyorum Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi
24 Ocak Perşembe: Frekans Keşfi Atölyesi, Doğadan Çerçevem Atölyesi
25 Ocak Cuma: Lazer Labirent Atölyesi, Doğal Materyaller ile Tasarım Atölyesi
26 Ocak Cumartesi: Atmosferi Keşfediyorum Atölyesi, Duyu Atölyesi
27 Ocak Pazar: Roket Yapımı Atölyesi, Çılgın Meyveler Atölyesi
28 Ocak Pazartesi: Uzaya Seyahat Ediyorum Atölyesi, Yaprak Çocuk Atölyesi
29 Ocak Salı: Havanın Gücünü Keşfet Atölyesi, Yapraklarla Benim Ağacım Atölyesi
30 Ocak Çarşamba: Uzay Mekiği Keşif Atölyesi, Yaprak Mandala Atölyesi
31 Ocak Perşembe: Güneşi ve Yıldızları Keşfediyorum Atölyesi, Sevimli Suratlar Atölyesi
01 Şubat Perşembe: Frekans Keşfi Atölyesi, Kurumuş Meyvelerden Kolye Tasarımı Atölyesi
02 ŞubatCuma: Lazer Labirent Atölyesi, Tişört Baskı Atölyesi
03 Şubat Cumartesi: Atmosferi Keşfediyorum Atölyesi, Doğal Materyaller ile Tasarım Atölyesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz