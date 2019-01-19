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Symbol yarıyılda çocukları bekliyor

Okulların tatile girmesi ile beraber, AVM’ler de hareketlenmeye başladı. İlimizde faaliyet gösteren Symbol Alış Veriş Merkezi, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilecek etkinlikleri açıkladı.

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Sömestr tatiline girilmesi ile beraber evlere akın eden çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi üzerine AVM’lerde amansız bir yarışa girdi. O alış veriş merkezlerinden biri olan Symbol AVM, yarıyıl tatiline ilişkin etkinlik programını açıkladı. AVM’den yapılan açıklamaya göre, NASA Geleceğin Uzay Kâşifleri, Hezanfer ile uçmak gibi birçok farklı etkinlikle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanıyor. AVM yetkilileri, buz patenti yapmak isteyen çocuklara da kapılarının açık olduğunu belirtti. Yarıyıl tatilinde ayrıca, yeteneklerini geliştirmek isteyen çocuklar için atölyeler kurulacak.

19 Ocak Cumartesi: Uzaya Seyahat Ediyorum Atölyesi, Kitap Ayracı Yapımı Atölyesi

20 Ocak Pazar: Havanın Gücünü Keşfet Atölyesi, Mozaik Desen Çalışması Atölyesi

21 Ocak Pazartesi: Roket Yapımı Atölyesi,  Sevimli Kirpi Atölyesi

22 Ocak Salı: Uzay Mekiği Keşif Atölyesi, Organik Hamurdan Baskı Atölyesi

23 Ocak Çarşamba: Güneşi ve Yıldızları Keşfediyorum Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi

24 Ocak  Perşembe: Frekans Keşfi Atölyesi, Doğadan Çerçevem Atölyesi

25 Ocak Cuma: Lazer Labirent Atölyesi, Doğal Materyaller ile Tasarım Atölyesi

26 Ocak Cumartesi: Atmosferi Keşfediyorum Atölyesi, Duyu Atölyesi

27 Ocak Pazar: Roket Yapımı Atölyesi, Çılgın Meyveler Atölyesi

28 Ocak Pazartesi: Uzaya Seyahat Ediyorum Atölyesi, Yaprak Çocuk Atölyesi

29 Ocak Salı: Havanın Gücünü Keşfet Atölyesi, Yapraklarla Benim Ağacım Atölyesi

30 Ocak Çarşamba: Uzay Mekiği Keşif Atölyesi, Yaprak Mandala Atölyesi

31 Ocak Perşembe: Güneşi ve Yıldızları Keşfediyorum Atölyesi, Sevimli Suratlar Atölyesi

01 Şubat Perşembe: Frekans Keşfi Atölyesi, Kurumuş Meyvelerden Kolye Tasarımı Atölyesi

02 ŞubatCuma: Lazer Labirent Atölyesi, Tişört Baskı Atölyesi

03 Şubat Cumartesi: Atmosferi Keşfediyorum Atölyesi, Doğal Materyaller ile Tasarım Atölyesi

Bugün 13:13 TSİ - Ekonomi

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