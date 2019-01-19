Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:14 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:15 TSİ

Akçakoca Kültür, Fatih Mutlu’yu ağırlayacak

Akçakoca Kültür Platformu gerçekleştirdiği konferanslara bir yenisini daha ekleyecek, platformdan yapılan açıklamaya göre ise bu kez Dr. Fatih Mutlu konuk olarak ağırlanacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Her ay gerçekleştirdiği birbirinden farklı konferanslar ile dikkat çekmeye çalışan Akçakoca Kültür Platformu üyeleri bu kez başka bir konferansta bir araya gelecek. Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Mutlu katılımcılara, son zamanda artan grip salgınları konusunda uyarılarda bulunacak. Programın ana konusu ise “Baş dönmesi” olarak belirlendi. Yemekli olarak düzenlemesi planlanan organizasyon, Kocaeli Emex Otel’de gerçekleştirilecek.

Dr. Fatih MUTLU kimdir?    

Dr, Mutlu İlkokul v Lise’yi Düzce’de bitirdi. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladı. 2009 yılında mezun olup yaklaşık bir yıl İstanbul'da 112 Acil Servisi'nde ambulans hekimliği yaptı. 2010 yılı Eylül ayında Kocaeli yaşantısı başladı. 2010-2014 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda asistanlık eğitimini tamamladı.  Tekrar İstanbul'a Uzman Doktor olarak mecburi hizmete gönderildi. 2017 Nisan ayından bu yana Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Mesleki özel ilgi alanı kulak, işitme ve denge.

Bugün 13:14 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Sınav Koleji, Kocaeli'de açılıyor mask
Sınav Koleji, Kocaeli'de açılıyor
Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı" mask
Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi mask
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi
Bu sınavı kaçırmayın! mask
Bu sınavı kaçırmayın!
Gökyüzünü keşfedip, engelleri aştılar mask
Gökyüzünü keşfedip, engelleri aştılar
Yıldız Anaokulu'nda Karne Coşkusu mask
Yıldız Anaokulu'nda Karne Coşkusu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu! mask
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu!
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı! mask
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı!

GALERİ

Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor mask
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor
Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor mask
Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL