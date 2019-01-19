Akçakoca Kültür, Fatih Mutlu’yu ağırlayacak

Her ay gerçekleştirdiği birbirinden farklı konferanslar ile dikkat çekmeye çalışan Akçakoca Kültür Platformu üyeleri bu kez başka bir konferansta bir araya gelecek. Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Mutlu katılımcılara, son zamanda artan grip salgınları konusunda uyarılarda bulunacak. Programın ana konusu ise “Baş dönmesi” olarak belirlendi. Yemekli olarak düzenlemesi planlanan organizasyon, Kocaeli Emex Otel’de gerçekleştirilecek.

Dr. Fatih MUTLU kimdir?

Dr, Mutlu İlkokul v Lise’yi Düzce’de bitirdi. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladı. 2009 yılında mezun olup yaklaşık bir yıl İstanbul'da 112 Acil Servisi'nde ambulans hekimliği yaptı. 2010 yılı Eylül ayında Kocaeli yaşantısı başladı. 2010-2014 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda asistanlık eğitimini tamamladı. Tekrar İstanbul'a Uzman Doktor olarak mecburi hizmete gönderildi. 2017 Nisan ayından bu yana Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Mesleki özel ilgi alanı kulak, işitme ve denge.