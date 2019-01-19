Dalkılıç: Dilovası’nda ya AKP ya biz

Dilovası’nda 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve Dilovası’nın kurucu Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç, basın mensupları ile bir araya geldi. Tavşancıl Salih Restoranda düzenlenen toplantıya İl Başkanı Nurettin Çelik, Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, il yöneticileri ve partililer katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ve meclis üyeleri noktasından teşkilatımızın prensiplerine bağlı ve Dilovası'nın sorunlarını bilen, Dilovası'nın sorunlarına çözümler üretecek ve aynı zamanda Dilovası insanın duygu ve düşüncelerini uygun adımlar attık” dedi.

Hassasiyet sahibi bir belediye başkanı olmasına karar verdik

Türel, “Yolsuzluğun, hırsızlığın ve yoksulluğun sosyal vebaya dönüştüğü bu dönemde bu hastalığı ortadan kaldıracak bir aday olmasını, hassasiyet sahibi bir belediye başkanı olmasına karar verdik. Başta teşkilatımızla, Dilovası'nın kanaat önderleri ile STK’larla kamuoyunun geniş halk kitleleriyle derinlemesine istişareler yaptık. Yapılan bu istişareler sonucunda oluşan intiba Dilovası'na başkan olacak adayın Dilovası'nın gönlüne ferman olacak, aynı zamanda disiplinli çalışmalarla teşkilatımıza ve bizlere sevinçler yaşatacak isimler üzerinde yoğunlaşırken aynı zamanda milli görüş belediyeciliğinde özlenen hizmetleri yapacak kişi ve kişiler üstünde durduk” dedi.

Erbakan Hocamızın mezarını ziyaret ettik

Türel, “Hepimiz için iyi olacağına inandığımız mutabakata vardık ve bu duygu ve düşüncelerle adayımızın şeffaf belediyecilik anlayışına sahip, yetimin hakkını koruyan, Dilovası'nı Dilovası yapacak bir aday üzerinde karar kıldık. Dolayısıyla 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan adayımızın Dilovalıların hemşerisi, evladı, abisi Ercan Dalkılıç beyi belediye başkan adayı olarak belirledik. Adayımızla birlikte ilk olarak Erbakan Hocamızın kabrini, oradan da Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ettik ve çalışmalarımıza başladık. Adayımızın Dilovası'na, Kocaelimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Parti mi kazansın, Dilovası mı kazansın?

İlçe Başkanının ardından söz alan İl Başkanı Nurettin Çelik, “Saadet Partisi olarak seçim stratejisi olarak farklı bir adımla yol yürümeye başladık. AKP’ye taraf olduğumuz yönleri olduğumuz gibi karşı olduğumuz yanları da oldu. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini görüyoruz. Dilovası’ndan başlamak kaydıyla yeni bir adım atıyoruz. Bu hikayede parti mi kazansın, Dilovası mı kazansın. Partiden kastım seçime iki parti girecek. Her tarafta iki parti seçime girecek. Bir iktidar seçime girecek bir de onun karşındaki bir parti girecek. Dolayısıyla Dilovası’nda parti mi kazansın, Dilovası mı kazansın diye sormamın nedeni budur” dedi.

Yeni bir adım atacağız

Çelik, “Kıymetli başkanımızın tecrübesinin Milli Görüş belediyeciliğinin getirmiş olduğu anlayışla birleştirerek yeni bir adım atacağız. Bu adımla birlikte inşallah gençlerimizin heyecanını, annelerimizin acılarını, o hünerli ellerini ve her evde olması gereken o baba ruhunun, ev reisinin ağabeyliğinin getirmiş olduğu şefkat elini yaşayacağı yönetim anlayışını Dilovası’nda hep beraberce gerçekleştireceğiz. Bu açıdan heyecanlıyız. Çünkü Dilovası’nda önümüzdeki süre içinde kıymetli başkanımız çalışmalarını mutlaka ifade edecek. Bu başlangıcın öncelikle Dilovası’na, Kocaeli’ne ve tüm Türkiye’ye fayda getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum” dedi.

Dilovası’nı tırnaklarımızla kurduk

Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Dalkılıç, “Ben Dilovası’nda 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Dilovası’nın adını veren bizleriz. Eskiden Diliskelesi olarak geçiyordu, adı da İzocam’dı. Dilovası’nı biz kendi tırnaklarımızla, kendi emeklerimizle kurduk. Ama o günkü imkanlarla bugünkü imkanların arasında dağlar var. Bakın biz Dilovası’nı 1987’de belediyeyi kurduğumuza bütçesi 3 milyondu. Büyükşehir yoktu, beldeydi. Biz o bütçe ile Dilovası’nın tüm yollarını, tüm asfaltlarını ve bugün halen kullanılan belediye binasını yaptık. O gün bize karşı çıktılar. Neden bu kadar büyük belediye binası yapıyorsun diye. Biz o günlerden bugünleri düşünerek o binayı yaptık. O belediye binası şuanda Dilovası’na yetmiyor” dedi.

Yapılan bir tane yatırım yok

Dilovası’nın kendi önemlerinde sürekli göç alan bir yer olduğunu hatırlatan Dalkılıç, “Maalesef Dilovası bunların döneminde göç veren bir yer oldu. İktidar partisi dediler, güç bunlarda dediler, bunlar daha genç dediler, bunlar daha iyi yaparlar, iktidar partisinin nimetlerinden faydalanalım dediler. Ben belediyecilikten gelen, belediyeciliği çok iyi bilen ve bu işi profesyonelce yapan bir kardeşinizim. Büyükşehir ana arterlerin tamamını Dilovası’ndan aldı, kendisi yapıyor. Dilovası’nın yükünü hafifletti ama şu 10 yıl içerisinde Dilovası’nın bütçesi sanırım 50 milyon TL. Büyükşehir’in Dilovası’na yaptığı bir kültür merkezi var. Bir de ilçe olduğu için yaptığı tek hastane var. Onun dışında Dilovası’na yapılan bir tane yatırım yok” dedi.

Dilovası üvey evlat muamelesi görüyor

Dalkılıç, “Ana caddeler ve alt caddeler ile sokakların tamamı bizim dönemimizde yapıldı. Dilovası Belediyesi bizim dönemimizde yapıldı. Şu 10 yıl içerisinde Dilovası’na bu iktidar hiçbir şey veremedi, vermedi. Ben 30 senedir siyaset yapıyorum. Dik de durmuşumdur. Manevi cesaretle yola çıkıyorum. Herkes de bugün de gelip Saadet Partisinden aday olamaz, buna yürek ister. Önce kendime, sonra da Dilovası halkına güveniyorum. Bugün bakıyoruz, Gebze’nin, Körfez’in, Hereke’nin girişleri yapıldı. Dilovası’nda her dönem AKP’ye 16 bin oy çıkıyor ama halen girişleri yapılmadı. Dilovası üvey evlat muamelesi görüyor. Bunu ortadan kaldırmak için onları sandığa gömeceğiz” dedi.

Hep birlikte kurtaracağız

Dalkılıç, “Dilovası’nın girişlerini yapmaya daha yeni başladılar. Niye yeni başladılar, çünkü önümüzde seçim var. Yapılan hastanenin hemen arkasında Kömürcüler OSB var. Akıl var mantık var, bir tarafta hastane yapıyorsun, arkasından da kömür tozları geliyor. Burada elini masaya vuracak ne yöneticiler var ne de seçilmiş belediye başkanları var. Bunların hepsi o partinin memurlarıdır. Ben Saadet Partisi’ne geçmekle gurur duyuyorum. Beni bağırlarına bastılar, ben de onlara güveniyorum. Dilovası’nı kurtaracaksak hep birlikte kurtaracağız” dedi.

Dilovası’nın rengi değişecek

Dilovası’nın bütçesinin kendisine yeteceğini belirten Dalkılıç, “Dilovası’nın gelirleri eğer adaletli bir şekilde dağıtımı yapılırsa kendisine yeter. Göreceksiniz Dilovası’nın rengi çok kısa sürede değişecek. Biz o kıt bütçelerle Dilovası’nı o hale getirdik. Bugünkü bütçelerle çok daha iyisini yaparız. Dilovası’nın çevreleri için çok daha iyi projelerimiz var. Zamanı geldiğinde hepsini bir bir açıklayacağız. Bize destek veren, yanımıza olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kömürcüler OSB’yi kaldıracağız

Ben yerelde siyaset yapıyorum ve nasıl siyaset yapmam gerektiğini Dilovası halkına sorarım. Dilovası halkı neye karar verirse ben de onların görüşlerine saygı duyarım. Bugünkü şartlarda Dilovası halkı Saadet Partisine karar verdiği için bugün buradayım. CHP’den noter üzerinden istifamı verdim. En kısa sürede Saadet Partisine de üye olacağım. Biz belediyeyi aldığımız zaman ilk işimiz, halkla el ele kol kola vererek Kömürcüler OSB’nin oradan kalkması için mücadelemiz vereceğiz. Kömürcüler OSB’nin oradan kesinlikle kalkması gerekiyor. Biz kimseden korkmuyoruz. Yeter ki yüreğimizi ortaya koyalım, Dilovası halkı için elimizi taşın altına koyalım. Bu işler korkakların değil cesurların işidir” dedi.

Dilovası’nda ya AKP ya biz

Basın mensuplarının belirli bir oy hedefinin olup olmaması sorusu üzerine konuşan Dalkılıç, “Ben lafı çok dolandıran bir siyasetçi değilim. Dik söylerim. Dilovası’nda ya AKP ya biz. Bu yerel seçimdir. Diğer siyasi partilerin ne düşüneceğini onlar bilir, onlara saygı duyarız ama Dilovası’nda biz yola çıktık. Ya AKP ya biz diyoruz. Fazla değil 3 gün sonra Dilovası’nda bizim yanımızda binlerce kadın yürüyecek. Kadınlarımıza yönelik güzel projelerimiz var. Günü geldiği zaman göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Cesur çoğunluğun sesi olarak yürüyeceğiz

Son olarak söz alan İl Başkanı Çelik, “Altını çizerek söylüyorum, Biz Dilovası’nda cesur çoğunluğun sesi olarak yürüyeceğiz. Burada beklentimiz çok. Millet Saadet Partisine oy versin diye değil, millet Dilovası’na sahip olması adına beklentimiz çok. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla, kıymetli başkanımızın deneyimini Milli Görüş belediyeciliğinin yerel manadaki projeleri ile birlikte birleştirdiğimizde Dilovası’nda çok farklı bir anlayışı başlatmış olacağız. Eğer bir şey başlayacaksa cesur insanların olduğu yerde başlar. Bu manada ben kendisine cesaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dilovası’na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN