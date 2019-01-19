Turan: Kandıra sanayi ve turizm merkezi olacak

AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, SKM programları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan adayı Turan, ilçe başkanı Erol Ölmez ve partililerle birlikte ilçedeki Sanayi Sitesi’ne konuk oldu. ‘Kandıra’nın yazılacak daha çok hikayesi var’ diyen Turan, “Projelerimizle Kocaeli’nin yükselen yıldızı haline getireceğimiz ilçemiz, turizm ve sanayinin de merkezi olacak” dedi.

KANDIRA’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Sanayi sitesi gezisi sırasında açıklamalarda da bulunan Turan, “İlçemizi turizm ve sanayinin merkezi haline getireceğiz. Kandıra sadece turizmle anılmayacak, sanayisi ile de adından söz ettirecek. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, hem istihdam sağlayacak hem de ilçenin çehresini değiştirecek” dedi. Turan daha sonra ise başkan aday adaylarından Yunus Özder ve Cengiz Kan’ı ziyaret ettikten sonra ilçe kadın kolları yönetiminin toplantısına katıldı.