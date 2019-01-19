Saadet’te adaylık heyecanı yaşanıyor

Saadet Partisi genel merkezi 27 Ocak Pazar günü Ankara’da düzenlenecek olan aday tanıtım programında birçok il ve ilçedeki başkan adaylarını açıklayacak. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, geride kalan 5 yıllık dönemde belediye meclisindeki denetim görevini layığı ile yerine getirdiklerini dile getirdi.

“50 MİLYON TL’Yİ KURTARDIK”

Yaptıkları muhalefet ile belediyenin 50 milyon lirasının üzerinde kaynağını ziyan olmaktan kurtardıklarını kaydeden Aksu, “Adayımızı belirlerken halkımızın görüşlerine de yer verdik. Bazı isimler genel merkezimize ulaştırıldı. 27 Ocak Pazar günü Ankara’da yapılacak programla Çayırova Belediye Başkanı adayımızı açıklayacağız” dedi.