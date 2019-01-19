İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Gündemdeki yerel seçim süreci üzerine sohbetin edildiği buluşmada Vali Aksoy, İYİ Parti’li heyete görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Yıldız da kabulleri dolayısıyla Aksoy’a teşekkür etti.
Bugün 13:30 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:32 TSİ
İYİ Parti’den vali ziyareti
İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz