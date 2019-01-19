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İYİ Parti’den vali ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Gündemdeki yerel seçim süreci üzerine sohbetin edildiği buluşmada Vali Aksoy, İYİ Parti’li heyete görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Yıldız da kabulleri dolayısıyla Aksoy’a teşekkür etti.

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