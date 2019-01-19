Kocaeli’den KALDER Genel Kuruluna yoğun katılım

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Kocaeli’den 32 isim KalDer’in yönetimi için oy kullandı. Türkiye Kalite Derneği’nde genel merkez ile şubeler arasında yaşanan kriz bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurul ile son buldu.

BARIŞ ARAT YÖNETİMDE

Kocaeli’de kurulan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla göz dolduran Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yönetim Kuruluna Asil Üye olarak Seçilmiştir.

KOCAELİ’DEN YOĞUN KATILIM

Türkiye Kalite Derneği’nde (KalDer) Divan Başkanlığını Nedret Yayla’nın yaptığı ve dün gerçekleşen olağanüstü genel kurul ile yeni yönetim belirlenirken, tüzük değişikliği ile şubelerin kapatılması önerisi büyük farkla reddedildi. Mevcut yönetim genel kurula liste sunmayınca tek liste ile gidilen seçimde yeni yönetim oy birliği ile kabul edildi. Dernekte görev dağılımı, gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısından sonra belirlenecek. Olağanüstü genel kurula Kocaeli’den yoğun katılım gerçekleşti.

Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurul şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil)

Anıl YILMAZ

Barış ARAT (BAŞSİAD Başkanı)

Burak Erdinç

Erdal ELBAY (Bursa Şube Başkanı)

Görgün ÖZDEMİR

Muhsin ÇÖMDEN

Nazmi KARYAĞDI (Ankara Şube Başkanı)

Sami ARICAN

Süreyya OLAM

Tuğba Canver KAHVECİ

Yılmaz BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu (Yedek)

Aydın KUZALTI

EnderHORATA

Bülent ÖZDOĞAN (Eskişehir Şube Başkanı)

Aynur ÇİFTÇİ

Aylin ÖZDEN

Mehmet Emin DİREKÇİ

Ali Erman AYTAÇ

Cem BEKTAŞ

Fahir ALTAN

Sadık ESER

Alpöğe Başar ÇAMLIBEL

Denetleme Kurulu (Asil)

Mehmet SELAM

Hakan YAŞDAL

Kazım SAVER

Denetleme Kurulu

Yedek

Tamer TOK

Nafide KARAKUŞ

Özgenç ŞENGÜN

Etik Kurulu (Asil)

Yeşim Ömeroğlu ÜNLÜ

Nafiz TURGUT

Şebnem Ergül

Etik Kurulu (Yedek)

Habibe Akşit

Sadettin ÇİÇEK

Aydan BİLGEL

İŞTE KOCAELİ’DEN KATILAN İSİMLER

MERT KURT

AMMAR YILDIRIM

BATUHAN KANDEMİR

EMRULLAH KESKİN

HAKAN SESLİKAYA

BARIŞ ARAT

ERCAN BAYRAK

AYLİN TOPAKOĞLU

SEMİH ÖRS

İBRAHİM ÖZER

İLKER ÇETİNER

GONCA KARAALP

KADİR ÖZDEMİR

HAKAN SESLİKAYA

YAKUP ÜSTÜN

MUSTAFA ARAT

EMRAH GÖLLÜ

LOKMAN İLHAN

KADİR APAYDIN

ERCAN FIRINCI

AMMAR YILDIRIM

DOĞA ÖZGÜR AKÇELİK

MEHMET YAŞAR

ÇAĞLAYAN ÖZTÜR

ABDULLAH ALTAŞ

İBRAHİM ATALAY

HAKAN TANRIÖVEN

EMRE ERHAN

ERDAL YILMAZ

MURAT DOYDUKÖZ

RECEP AKOVA

BULUT AYDIN

KALDER KİMDİR? KALDER NASIL KURULDU?

Türkiye Kalite Derneği Türkiye’deki belli başlı sanayi grup temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 1991 yılında kuruldu. Çağdaş kalite felsefesinin ülke genelinde etkinlik kazanması, yaygınlaştırılması ve kalite bilincinin yerleştirilmesi amacıyla kurulan dernek, geçen süre içerisinde önemli çalışmalara imza atarak Türkiye Mükemmellik Ödülü olarak adlandırılan Ulusal Kalite Sürecini hayata geçirdi.

KalDer’in ulusal rekabet gücünü artırma amcıyla 1998 yılında başlattığı Ulusal Kalite Hareketi’ne 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın katılımıyla kalite bilinci kamu kuruluşlarına ve izleyen dönemde sivil toplum kuruluşlarına da sıçradı.