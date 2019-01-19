Kocaeli’den KALDER Genel Kuruluna yoğun katılım

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Kocaeli’den 32 isim KalDer’in yönetimi için oy kullandı. Türkiye Kalite Derneği’nde genel merkez ile şubeler arasında yaşanan kriz bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurul ile son buldu.
BARIŞ ARAT YÖNETİMDE
Kocaeli’de kurulan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla göz dolduran Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yönetim Kuruluna Asil Üye olarak Seçilmiştir.
KOCAELİ’DEN YOĞUN KATILIM
Türkiye Kalite Derneği’nde (KalDer) Divan Başkanlığını Nedret Yayla’nın yaptığı ve dün gerçekleşen olağanüstü genel kurul ile yeni yönetim belirlenirken, tüzük değişikliği ile şubelerin kapatılması önerisi büyük farkla reddedildi. Mevcut yönetim genel kurula liste sunmayınca tek liste ile gidilen seçimde yeni yönetim oy birliği ile kabul edildi. Dernekte görev dağılımı, gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısından sonra belirlenecek. Olağanüstü genel kurula Kocaeli’den yoğun katılım gerçekleşti.
Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurul şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil)
Anıl YILMAZ
Barış ARAT (BAŞSİAD Başkanı)
Burak Erdinç
Erdal ELBAY (Bursa Şube Başkanı)
Görgün ÖZDEMİR
Muhsin ÇÖMDEN
Nazmi KARYAĞDI (Ankara Şube Başkanı)
Sami ARICAN
Süreyya OLAM
Tuğba Canver KAHVECİ
Yılmaz BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu (Yedek)
Aydın KUZALTI
EnderHORATA
Bülent ÖZDOĞAN (Eskişehir Şube Başkanı)
Aynur ÇİFTÇİ
Aylin ÖZDEN
Mehmet Emin DİREKÇİ
Ali Erman AYTAÇ
Cem BEKTAŞ
Fahir ALTAN
Sadık ESER
Alpöğe Başar ÇAMLIBEL
Denetleme Kurulu (Asil)
Mehmet SELAM
Hakan YAŞDAL
Kazım SAVER
Denetleme Kurulu
Yedek
Tamer TOK
Nafide KARAKUŞ
Özgenç ŞENGÜN
Etik Kurulu (Asil)
Yeşim Ömeroğlu ÜNLÜ
Nafiz TURGUT
Şebnem Ergül
Etik Kurulu (Yedek)
Habibe Akşit
Sadettin ÇİÇEK
Aydan BİLGEL
İŞTE KOCAELİ’DEN KATILAN İSİMLER
MERT KURT
AMMAR YILDIRIM
BATUHAN KANDEMİR
EMRULLAH KESKİN
HAKAN SESLİKAYA
BARIŞ ARAT
ERCAN BAYRAK
AYLİN TOPAKOĞLU
SEMİH ÖRS
İBRAHİM ÖZER
İLKER ÇETİNER
GONCA KARAALP
KADİR ÖZDEMİR
HAKAN SESLİKAYA
YAKUP ÜSTÜN
MUSTAFA ARAT
EMRAH GÖLLÜ
LOKMAN İLHAN
KADİR APAYDIN
ERCAN FIRINCI
AMMAR YILDIRIM
DOĞA ÖZGÜR AKÇELİK
MEHMET YAŞAR
ÇAĞLAYAN ÖZTÜR
ABDULLAH ALTAŞ
İBRAHİM ATALAY
HAKAN TANRIÖVEN
EMRE ERHAN
ERDAL YILMAZ
MURAT DOYDUKÖZ
RECEP AKOVA
BULUT AYDIN
KALDER KİMDİR? KALDER NASIL KURULDU?
Türkiye Kalite Derneği Türkiye’deki belli başlı sanayi grup temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 1991 yılında kuruldu. Çağdaş kalite felsefesinin ülke genelinde etkinlik kazanması, yaygınlaştırılması ve kalite bilincinin yerleştirilmesi amacıyla kurulan dernek, geçen süre içerisinde önemli çalışmalara imza atarak Türkiye Mükemmellik Ödülü olarak adlandırılan Ulusal Kalite Sürecini hayata geçirdi.
KalDer’in ulusal rekabet gücünü artırma amcıyla 1998 yılında başlattığı Ulusal Kalite Hareketi’ne 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın katılımıyla kalite bilinci kamu kuruluşlarına ve izleyen dönemde sivil toplum kuruluşlarına da sıçradı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz