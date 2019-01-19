Sokak hayvanlarını unutmadılar

İzmit Belediyesi ve Türkiye Gönül Elçileri Derneği, ilimiz genelinde yaşanan yoğun kar yağışları ve soğuk havadan dolayı yiyecek bulma konusunda zor anlar yaşayan hayvanlara yardım eli uzattı. İki kuruluşun ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, sokak hayvanları unutulmadı. TÜRGED gönüllüleri ve Belediye ekipleri, 3 farklı mevkii ve 20’ye yakın noktaya mama bıraktı. Dernek Başkanı Veysel Oti, “Üniversitenin tatile girmesi sokak hayvanlarını etkiledi” diye konuştu.
AÇ KALIYORLAR
Zorlu kış şartlarının insanlar kadar hayvanları da ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Başkan Oti, gerçekleştirdikleri çalışma hakkında şu değerlendirmelerde bulundu, “Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan hayvanlar zor durumda kalıyorlar. Yiyecek bulamadıkları için, soğuğunda etkisiyle hayvan dostlarımızın aç kaldıklarını hatta öldüğünü biliyoruz. Plaj Yolu, Arızlı ve Umuttepe mevkilerinde 20’ye yakın noktada mama bıraktık. Özellikle Umuttepe’de, üniversitenin de tatile girmesi ile açlıkla yüz yüze kalan hayvanlar için böyle bir çalışma yaptık.”
MUTLULUK ALANLARI
Projenin bir diğer ortağı, İzmit Belediyesi’nde veteriner hekim olarak görev yapan Gökhan Kılıç ise “Sokak hayvanları için oluşturduğumuz mutluluk alanlarında bugün TÜRGED ile birlikteydik. Beraber mama bıraktık. Sosyal sorumluluk alanında birçok başarılı çalışma yapan TÜRGED’e katılımları için teşekkür ediyorum’ şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz