Tıpta İş Sağlığı ve Güvenliği konuşuldu

İl Sağlık Müdürlüğü, son zamanlarda artan doktor şiddeti ve hastane kazalarına ilişkin dikkat çekmek adına “Tıp’ta iş sağlığı ve güvenliği” konulu seminer düzenledi. Seminer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Seminere, kamu hastaneleri idarecileri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen misafirler katıldı. Tıp’ta iş güvenliği konusunda bilgiler verilen seminerde söz alan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Sağlık bakanlığının, iş güvenliği konusunda oldukça hassas olduğunu belirtti.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Açılış konuşmalarının ardından; Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı ABD Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan, SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Çağrı Tiryaki, İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Nesrin Özmen, İzmit Seka Devlet Hastanesi Sivil Savunma Uzmanı Nilüfer Mostura ve İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Birim Sorumlusu Leyla Eralp tarafından katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

“DİSİPLİN GEREKTİRİYOR”

Sunumların ardından katılımcılara seslenen İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, iş sağlığı ve güvenliği konusunun çok ciddi ve disiplin gerektiren idari bir konu olduğunu vurguladı, Ergüney sözlerini şöyle sonlandırdı, “Belki bizlere çok basit gibi gelen bir kural bile insan hayatını etkileyebiliyor. Seminerimizin bundan sonra yapılacak çalışmalara öncülük edeceğini düşünüyorum. Özellikle KOÜ, Ticaret Odası ve Sanayi odası gibi kurumlarımızla ortaklaşa çalışmalar yapmak istiyoruz. Seminerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum”