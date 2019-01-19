PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!

Manavlar, AKP’nin Derince Belediye Başkan adayı olan eski milletvekili Zeki Aygün’ün 2016 Nisan ayındaki Kocaeli’de yaşayan Manavlar’ın kültürünü yaşatmak adına yapılan çalıştayda kendilerini rencide eden konuşmayı unutmayarak yerel seçimler öncesi yeniden gündeme getirdiler. Milletvekiliyken yaptığı konuşmada Zeki Aygün, Manavları mikro milliyetçilik yapmakla suçlamış ve PKK gibi bölücü örgütlenmenin temelini atmakla itham etmişti.

MANAVLARI PKK’YA BENZETMİŞTİ

Manavlar Platformu, Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün’e karşı ayaklandı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Aygün’ü desteklememe kararı aldı. Konu ile ilgili yazılı açıkla yapan Manavlar Platformu, “Zeki Aygün; Çok değil 2016 Nisan ayında kentlilik bilinci adı altında yapılan ve Kocaeli’de yaşayan Manav’ların kültürünü yaşatmak adına yapılan çalıştayda mikro milliyetçilik yapıyorsunuz ve bu yaptığınız PKK gibi bölücü örgütlenmenin temelini atıyor” diyerek adeta bizleri (Manav’ları) bölücü bir millet yapmaya çalışan kişidir” dedi.

SANDIKTA CEVABINI ALIR VE GİDER

Manavlar Platformu, “O dönemin milletvekili olan Aygün, siz bu kentin evlatlarısınız diyeceğine, yapmış olduğu bu telafisi olmayan yanlış konuşmayla hafızalarımızda kötü bir anı olarak yerini almıştır. Mevlana’nın da dediği gibi; ‘Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder’ sözüyle biz ne o kara günü unuttuk nede Sayın Zeki Aygün’ü. Edebiyle gelen, lütufla giderse manavları bölücülükle örgütlenme ile aynı teraziye koyanlar da sandıkta cevabını laikiyle alır ve gider” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Bizleri bölücü millet gibi görmesi tarafımızca kabul edilir bir durum değildir diyen Manavlar Platformu, “Biz hep beraber bir olup bütün olmaya özen gösterdik. Manavlar devletine, milletine, bayrağına, örf ve adetlerine sadıktır. Manav’ların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Derince belediyesine bu düşünceye sahip birinin aday olması demek; bizlere o konuşmasının cevap hakkının doğduğu gün demektir” açıklamalarında bulundu. Selin BECER