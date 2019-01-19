KESK: Demokratik adaylar desteklenmeli

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu, yerel yönetimlerle ilgili basın açıklaması düzenledi. Sabri Yalım Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Yapı Yol-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ethem Kartal, “Parlamentoyu büyük oranda işlevsiz hale getiren AK Parti ve MHP iktidar bloğunun hedefi, Mart 2019 yerel seçimlerinden galip gelerek bir yandan tek adam rejimini her alanda kurumsallaştırmak. Bir yandan da meşruiyet sorunlarını gidermektir. Bu nedenle bir kez daha seçim öncesinde siyasette, ekonomide ve yaşamın her alanında gerilim, kutuplaşma ve şiddet giderek tırmandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sisteminin referandumu olacak

Konuşmalarının devamında Kartal, “Dolaysıyla bir anlamda genel seçim havasında geçecek olan 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle sadece yerel yöneticiler seçilmekle kalmayacak, aynı zamanda yasama, yürütme ve yargıdaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin iktidar Iehine ortadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisiz ve göstermelik olarak varlığını koruduğu, padişahlık yetkileriyle donatılmış ‘yeni başkanlık’ sisteminin onaylanıp onaylanmadığının da referandumu olacaktır” dedi.

Nasıl bir gelecek istendiği ortaya konulacak

Kartal, “AK Parti’nin dayattığı tekçi, otoriter, dinci-gerici, mezhepçi ve etnik politikalara dayalı karanlık gidişatı durdurmak için yerel seçimler elbette ne ilk ne son uğrak olacaktır. Ancak bu seçimlerin, önümüzdeki yılların gidişatını belirlemede oldukça önemli olacağı da açıktır. Bu bağlamda emekten, demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden ve barıştan yana bütün toplumsal güçler gibi kamu emekçileri de bu seçimlerde “nasıl bir yerel yönetim” ve “nasıl bir gelecek” istediğini ortaya koyacaktır” dedi.

Umutların yok olduğu coğrafya

Kartal, “Ülkemiz anayasasında halk egemenliğine dayalı bir rejim tarifi vardır. Halk kavramının bugün toplumun tüm kesimlerini kapsamaktan uzak, AK Parti’nin sınırlarını belirlediği, dışlayıcı bir nitelikle ele alındığı, egemenliğin kaynağı olarak gösterilen halkın her tür karar süreçlerinden dışlandığı, toplumun tamamını ilgilendiren kararların tek bir kişi tarafından alındığı bir rejim değişikliği ile karşı karşıyayız. Gerek Türkiye gerekse Ortadoğu tarihsel olarak demokrasinin güçlü bir şekilde kök salması önünde ciddi engellerin bulunuyor. Otoriter rejimlerin hakim olduğu, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin giderek derinleştiği, emperyalist güçlerin paylaşım savaşlarının demokratikleşme umutlarını yok ettiği bir coğrafya durumundadır” dedi.

Halkın kendi iradesine sahip çıkma mücadelesidir

Son olarak Kartal, “Yerel yönetim anlayışı doğru ele alındığı zaman ülkemiz aydınlık yarınlara çok daha hızlı ulaşacaktır. İhtiyacımız olan demokratik katılımcılığı yerel yönetim anlayışının odağına koymaktır. Dolaylısıyla önümüzdeki seçim aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının gaspına karşı bu hakkın korunma ve halkın kendi iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan, özgürlükçü ve ekolojik bir yerel yönetim anlayışını savunan adayların desteklenmesini savunuyoruz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN