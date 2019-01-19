Kaypalı sakinleri Şahin’i sıcak karşıladı

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin, önceki günü Kaypalı Mahallesi’nde geçirdi. İlçe yöneticilerinin yanı sıra belediye meclis üyesi aday adaylarının da katıldığı program sırasında vatandaşlarla bir araya gelen başkan adayı Şahin, 31 Mart seçimlerini kazanmaları halinde yapmak istedikleri projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

“SORUNU DA ÇÖZÜMÜ DE BİLİYORUZ”

Mahalle sakinlerine seslenen başkan adayı Ercüment Şahin, buluşma sırasında bölge halkının taliplerini de aldı ve bol bol şikayet dinledi. Sorunların çözümü için çalışmalar yürüteceklerini dile getiren belediye başkan adayı Ercüment Şahin, “Sorunları biliyoruz ve çözümünü de halkın yine halkımızın beklentilerine uygun olarak bulacağız” dedi. Şahin, ayrıca gösterilen yakın ilgi dolayısıyla mahalle sakinlerine teşekkür etti.