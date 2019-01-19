Kocaman’dan aday adaylarına ziyaret

AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Av. Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün adaylık yolundaki rakipleri ile bir araya geldi. İlçe başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ile birlikte Sevim Balaban ve Murat Yıldız’ı işyerlerinde ziyaret eden Kocaman, süreçle ilgili herkesin görüşlerini alarak Kartepe için çalışacaklarını söyledi.

“ESNAFIN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ”

Balaban ve Yıldız’ı ziyaretinin ardından Rahmiye ve İstasyon mahallelerinde esnaf turu yapan AKP’li Kocaman, “Esnafımızın düşünceleri bizim için çok önemli. Kartepe’nin kalkınması esnafımızın bir arada olmasıyla mümkün olabilir. Vatandaşlarımızı ziyaretlerinde gönüllere ulaşıyoruz” açıklamasında bulundu.