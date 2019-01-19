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AKP’de İlkin Doydum belediye meclisine aday

AKP’de İzmit Belediyesi meclis üyeliği için bir isim daha başvuruda bulundu.

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AKP’de İzmit Belediyesi meclis üyeliği için bir isim daha başvuruda bulundu. Aynı zamanda Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi de olan İlkin Doydum, resmi başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı. İlçe binasına giderek aday adaylığı başvuru dosyasını ilçe başkanı Ali Güney’e bizzat teslim eden Doydum, İzmit’te bugüne yapılan hizmetlerin devamına katkı sağlamak adına meclis üyeliğine talip olduğunu dile getirdi.

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