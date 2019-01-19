AKP’de İzmit Belediyesi meclis üyeliği için bir isim daha başvuruda bulundu. Aynı zamanda Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi de olan İlkin Doydum, resmi başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı. İlçe binasına giderek aday adaylığı başvuru dosyasını ilçe başkanı Ali Güney’e bizzat teslim eden Doydum, İzmit’te bugüne yapılan hizmetlerin devamına katkı sağlamak adına meclis üyeliğine talip olduğunu dile getirdi.
Bugün 14:24 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:25 TSİ
AKP’de İlkin Doydum belediye meclisine aday
AKP’de İzmit Belediyesi meclis üyeliği için bir isim daha başvuruda bulundu.
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Bugün 14:24 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz