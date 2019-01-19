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Aygün: Derince’yi birlikte yöneteceğiz

AKP Derince Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Zeki Aygün, ilçe genelindeki ziyaretlerine aralıksız şekilde devam ediyor.

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AKP Derince Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Zeki Aygün, ilçe genelindeki ziyaretlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Partide bugüne kadar il başkanlığı, milletvekilliği ve MKYK üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Aygün, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret etti. Aygün daha sonra Mersincik Mahalle Muhtarı Ömer Ok’a konuk oldu.

“BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Esnaf ziyaretleri de yapan ve halkı selamlayan başkan adayı Zeki Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği öneme dikkat çeken Zeki Aygün, “Derince’yi olan muhtarlarımız ile birlik ve beraberlik içinde yöneteceğiz” dedi. Aygün’e ziyaretlerinde ilçe başkanı Selçuk Çakıroğlu ile kalabalık bir partili grup da eşlik etti.

Bugün 14:25 TSİ - Siyaset

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