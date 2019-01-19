Gökyüzünü keşfedip, engelleri aştılar

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, engelleri bilim ile aştı. 17- 35 yaş aralığındaki gençler, Bilim Merkezi’ni gezerek hem gezegenleri öğrendi hem de uzayda kısa bir yolculuk yapma şansı yakaladı. Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri, bu tarz hareketli etkinliklerin öğrencilerin gelişiminde oldukça etkili olduğunu vurguladı. En beğendikleri gezegenleri boyayan öğrencilerin favorisi ise “Dünya” oldu.

EZBERE SAYDILAR

Eğitmen ve idarecilerle gittikleri Bilim Merkezi’nde öğrenirken eğlenen meraklı öğrenciler, 9 gezegenin ismini ezbere saymayı öğrendi. Öğrenciler daha sonra en çok beğendikleri gezegenlerin resimlerini boyadı. Etkinliğe katılan öğrencilerinden bir kaçı gök bilimini çok sevdiğini dile getirerek Bilim Merkezi’nde bulunan teleskop ile gökyüzü gözlemi yaptı. Gençler, ’Gök Bilim Merkezi’’ etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.