Yıldız Anaokulu öğrencilerine karnelerini farklı bir etkinlikle dağıttı. Minikler, hem karne aldı hem de eğlendi. Emekli ilköğretim Müfettişi Abdurrahman Şahin’in kuruculuğunu yaptığı, müdürlüğünü ise Emekli Öğretmen Raife Şahin'in yürüttüğü Yıldız Anaokulu, yarıyıl tatiline gerçekleştirdiği etkinlikler ile girdi. Etkinlikte karne dağıtımının yanı sıra, çocukların eğlenmesi de amaçlandı. Bol bol şeker ve çikolata yiyen çocuklar, yarıyılın stresini dans ederek attı.
Bugün 14:32 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 14:33 TSİ
Yıldız Anaokulu'nda Karne Coşkusu
Yıldız Anaokulu öğrencilerine karnelerini farklı bir etkinlikle dağıttı.
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Bugün 14:32 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz