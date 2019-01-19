Yıldız Anaokulu'nda Karne Coşkusu

Yıldız Anaokulu öğrencilerine karnelerini farklı bir etkinlikle dağıttı. Minikler, hem karne aldı hem de eğlendi. Emekli ilköğretim Müfettişi Abdurrahman Şahin’in kuruculuğunu yaptığı, müdürlüğünü ise Emekli Öğretmen Raife Şahin'in yürüttüğü Yıldız Anaokulu, yarıyıl tatiline gerçekleştirdiği etkinlikler ile girdi. Etkinlikte karne dağıtımının yanı sıra, çocukların eğlenmesi de amaçlandı. Bol bol şeker ve çikolata yiyen çocuklar, yarıyılın stresini dans ederek attı.