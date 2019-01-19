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Çayırovalılar İYİ’lik yaptı

İYİ Parti Çayırova Teşkilatı, lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan “Kök hücre bağışı” seferberliğine ortak oldu.

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İzmir’de yaşayan ve lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Kocaeli halkı seferber oldu. Geçtiğimiz günlerde, AHBAB derneğinin de katıldığı kök hücre bağışı seferberliğine İYİ Parti Çayırova Teşkilatı da destek oldu. Eğitim- Sen öncülüğünde gerçekleştirilen kök hücre bağışlarının Çayıroava ayağı, Belediye binasında gerçekleştirildi. İYİ Parti Çayırova üyeleri, Sağlık Komisyonundan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Fazlıoğlu öncülüğünde binaya giderek, bağışta bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şerif Uzunal, “Toplumun hassasiyet gösterdiği konulara kayıtsız kalmamız düşünülemez. İnsanlık vazifemizi gerçekleştirmemizden dolayı ben ve çalışma arkadaşlarım çok mutluyuz. Umarım küçük yavrumuz en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Başta Eğitim- Sen olmak üzere, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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