İzmir’de yaşayan ve lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için Kocaeli halkı seferber oldu. Geçtiğimiz günlerde, AHBAB derneğinin de katıldığı kök hücre bağışı seferberliğine İYİ Parti Çayırova Teşkilatı da destek oldu. Eğitim- Sen öncülüğünde gerçekleştirilen kök hücre bağışlarının Çayıroava ayağı, Belediye binasında gerçekleştirildi. İYİ Parti Çayırova üyeleri, Sağlık Komisyonundan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Fazlıoğlu öncülüğünde binaya giderek, bağışta bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şerif Uzunal, “Toplumun hassasiyet gösterdiği konulara kayıtsız kalmamız düşünülemez. İnsanlık vazifemizi gerçekleştirmemizden dolayı ben ve çalışma arkadaşlarım çok mutluyuz. Umarım küçük yavrumuz en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Başta Eğitim- Sen olmak üzere, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 14:32 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
Çayırovalılar İYİ’lik yaptı
İYİ Parti Çayırova Teşkilatı, lösemi teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan “Kök hücre bağışı” seferberliğine ortak oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:32 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz