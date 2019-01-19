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Karamürsel Müftülüğü’nden Yemen adına kermes

Karamürsel Müftülüğü, “Yemen’de zulüm gören vatandaşlarımızın yanındayız” diyerek, Yemen’e yardım kermesi düzenledi.

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Karamürsel İlçe Müftülüğü, Suudi Arabistan’ın yoğun saldırısı altında bulunan Yemen halkına yardım için, kermes düzenledi. Müftülükten yapılan açıklamada, Müslümanların her zaman birlik içinde olmaları vurgusu yapıldı. Müftülük yetkilileri, kermese ‘Yemen İçin Ele Ele’ ismini verdi. Kermesin açılışına; Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

FARKINDALIK YARATTIK

İlçe Müftüsü Vefa Özdemir, kermes hakkında gerçekleştirdiği konuşmada; “Yemen’deki kardeşlerimiz için Karamürsel İlçe Müftülüğü olarak bir kermes düzenledik. Hanımların hazırladıkları gıdaları ve bağış olarak verilen giysileri satıyoruz. Kadınlarımız farkındalık yaratmak istedi. Güzel bir etkinlik oluyor. Vatandaşların ilgisi de güzel. Burada toplanan gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen’deki kardeşlerimize gönderilecek.” İfadelerini kullandı

KAPIMIZI AÇTIK

Özdemir, Türk milletinin Müslümanlara evinin kapısını açtığını söyleyerek, “Yemen’deki insanlara yardım eli uzatmak için Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığının yardım faaliyetleri düzenleniyor. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu. Kermesin ilgi odası ise, 5 kiloluk köy ekmeği oldu.

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