Bayburtspor tek attı, 3 aldı

Kocaelispor’un şampiyonluktaki rakibi lider Bayburtspor 3.Lig 3.Grup ikinci yarı açılış maçında dün 1461 Trabzonspor’a konuk oldu ve rakibini 73. dakikada Emre Hasan Balcı’nın attığı golle 1-0 yenerek 3 puan daha aldı ve maç fazlasıyla, Kocaelispor ile aradaki farkı 9 puana kadar çıkardı. Kocaelispor ise yarın Fatsa deplasmanında sahaya çıkacak ve mutlaka kazanmak zorunda olacak. Şu an için Bayburt 42 puana çıkarken, Kocaelispor 33 puana kaldı.