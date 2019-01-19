Kocaelispor’un şampiyonluktaki rakibi lider Bayburtspor 3.Lig 3.Grup ikinci yarı açılış maçında dün 1461 Trabzonspor’a konuk oldu ve rakibini 73. dakikada Emre Hasan Balcı’nın attığı golle 1-0 yenerek 3 puan daha aldı ve maç fazlasıyla, Kocaelispor ile aradaki farkı 9 puana kadar çıkardı. Kocaelispor ise yarın Fatsa deplasmanında sahaya çıkacak ve mutlaka kazanmak zorunda olacak. Şu an için Bayburt 42 puana çıkarken, Kocaelispor 33 puana kaldı.
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Bayburtspor tek attı, 3 aldı
Kocaelispor’un şampiyonluktaki rakibi lider Bayburtspor ikinci yarı açılış maçında bugün 1461 Trabzonspor’a konuk oldu ve rakibini 1-0 yenerek 3 puan daha aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz