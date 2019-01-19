Karakadılar, ilçeyi karış karış geziyor

CHP’nin Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Saha çalışmalarına ağırlık veren Karakadılar, ilçeyi karış karış gezerek vatandaşın sorunlarını dinliyor. SKM programları kapsamında çalışmalarını sürdüren Karakadılar, esnafı, STK’ları ziyaret ederek vatandaşların mutlu ve acılı günlerinde de yanında oluyor.

HER KESİMİ KUCAKLAYACAĞIZ

Vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyerek tek tek not alan CHP’nin Adayı Cumhur Karakadılar, “Seçim çalışmalarımız tüm hızımızla devam ediyoruz. Kartepe’de sıkılmadık el, girilmedik kapı bırakmayacağız. Her kesimi kucaklayacağız. Kartepeli vatandaşımız ve Kartepemiz için elimizden geldiği kadar çalışacağız. 1 Nisan sabahı kazanan Kartepe halkı olacak” dedi. Selin BECER