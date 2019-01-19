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Velican, Körfez Galatasaray Derneği’ne üye oldu

Körfez ilçesinde ikamet eden, serebral palsi ve epilepsi hastalıklarıyla mücadele eden fanatik Galatasaraylı olan 20 yaşındaki Velican Öndeş’e destek ve yardımlar çığ gibi büyüyor. Son olarak Körfez Galatasaray Spor Kulübü Taraftarlar Derneği Öndeş’i evinde ziyaret ederek Velican’ı derneğe üye yaptı.

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Körfez ilçesinde ikamet eden, serebral palsi ile epilepsi hastalıklarıyla mücadele eden ve fanatik Galatasaray taraftarı olan 20 yaşındaki Velican Öndeş’e yardımlar çığ gibi büyüyor. Son olarak 1998 yılında kurulan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Körfez Galatasaray Spor Kulübü Taraftarlar Derneği, Velican’ı ziyaret etti ve derneğe üye yaptı. Ziyarette, Başkan Doğan Önal ve yönetim kurulu üyeleri Velican’a Fatih Terim ile Muslera’nın olduğu tablo ve Galatasaray atkısı hediye etti.

AİLEYE DESTEK OLACAKLAR

Ziyarette konuşan Başkan Önal, her türlü ihtiyaçta ailenin yanında olacaklarını dile getirdi ve Velican’ın artık kendilerinden biri olduğunu yönetimlerinde yer alacağını, dostluklarını ve birlikteliklerini resmiyete dökeceklerini belirtti. Başkan Önal ve yönetim kurulu üyeleri ayrıca Öndeş ailesinin günlük ekmek ihtiyacını ve haftalık engelsiz araç ihtiyaçlarını karşılayacaklarını da ziyarette dile getirdi. Velican’ın ihtiyacı olan fizik tedavi ve stobil sandalyesi içinde girişimleri başlatan dernek, Velican’ın daha iyi bir yaşam sürmesi için aileye destek olacak. Ekin EKEN

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