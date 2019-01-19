Karamürsel başta olmak üzere, birçok yerde çok sayıda gayrimenkulü bulunan Sedat Aykut nam-ı diğer "Varyemez Sedat" rahatsızlığı nedeni ile kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. İlçenin zenginleri arasında gösterilen Sedat Aykut'un cenazesine sadece yeğeninin katıldığı öğrenildi. Sedat Aykut, sessiz sedasız bir şekilde toprağa verildi.