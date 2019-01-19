Karamürsel başta olmak üzere, birçok yerde çok sayıda gayrimenkulü bulunan Sedat Aykut nam-ı diğer "Varyemez Sedat" rahatsızlığı nedeni ile kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. İlçenin zenginleri arasında gösterilen Sedat Aykut'un cenazesine sadece yeğeninin katıldığı öğrenildi. Sedat Aykut, sessiz sedasız bir şekilde toprağa verildi.
Bugün 16:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:31 TSİ
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
Karamürsel’de gayrimenkul mal varlığı olarak en zengin kişiler arasında olan Sedat Aykut (82) yaşında yokluk içinde yaşamını yitirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:23 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz