Taşıma oylara YSK müdahalesi

Özellikle muhtarlık seçimleri ile ilgili olarak oy taşınması yönündeki iddialara Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da dahil oldu. Konu hakkında YSK Başkanı Sade Güven imzası ile yapılan açıklamada askıda bulunan seçmen listeleri ile ilgili yapılan tahkikat sonunda belirtilen yerleşim yerinde bulunmadığı tespit edilen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı belirtildi.

“OY KULLANAMAYACAKLAR”

Buna göre tespit edilen bu isimlerin kayıtlarını yeniden yaşadıkları bölgeye almadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmalarının da oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluk olduğu dile getirildi.