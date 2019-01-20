Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Haydar Akar, CHP İl Başkan vekili Selim Yıldız, İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Birol Sağlam, ilçe yöneticileri Osman İlhan Cebeci, Arda Başaran, Mehmet Baştürk İzmitli muhtarlarla KYÖD’de düzenlenen kahvaltıda buluştu.

PERSONEL EKSİKLİĞİ YAŞAMAYACAKSINIZ

Toplantıda konuşan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Vatandaş bizden ne bekliyorsa sizlerin talepleriyle yapacağız. Muhtarlar demokrasinin temel yapı taşıdır. Vatandaşın ilk sorunu olduğunda ilk kapısını çaldığı muhtarlarımızdır. Sizlerle iletişimin güçlü olması bu kente marka değer katacaktır. Kenti birlikte yönetme iradesi getirir. Muhtarlarımız, vatandaşa hizmet götürme esnasında ilk iletişim kuracağım isim olacak. Birlikte güzel işler yapmayı düşünüyorum. Muhtarlarımızın da ciddi sıkıntıları var. Hizmeti götürürken siyasi görüşünüze göre bakmayacağız. Konteynırda hizmet veren muhtar olamayacak. Personel eksikliği sorunu yaşamayacaksınız. Belediye size personel desteği verecek. Ben bunu belediye meclis eliyle kent konseyleri ve muhtarlarımızla yapacağım. Ben bilirim edalarıyla, nasıl olsa yetki bende diyerek hareket etmeyeceğiz” dedi.

MUHTARLARIMIZA KAPANAN KAPI OLMAYACAK

Konuşmasına devam eden İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet, “Önemli olan birbirimizi dinlemek ve böylece birbirimizin sesine güç katmak. Biz mahallerimize hizmet götürürken sizlerle birlikte karar alacağız. Bundan sonra daha fazla bir araya gelip, birlikte karar alacağız. Sosyal projelerinize destek vereceğiz. Sizlerin yapmak istediği vatandaşın yarasına çare olan her projeye onay vereceğim. Bir anne nasıl çocuklarını ayırmıyorsa bende sizleri ayırmayacağım. Biz varsak çözüm vardır diyoruz. Proje değil çözüm önerileriyle sizlere geleceğiz. Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir. Hizmetin partisi olmaz. Nasıl ki sizler mahallenizde olan farklı partililere eşit yaklaşıyorsanız biz de ayni şekilde sizlere yaklaşacağız. Benim başkanlığımda çok rahat edecek ve yüzünüze kapanan kapılar olmayacak. Vekilliğimde verdiğim her sözü tuttum, başkanlığımda da tutacağım. Sizin hizmetinizi kolaylaştırmak bizim sorumluluğumuzda” açıklamasında bulundu.

İZMİT’İ MARKA KENT YAPMAK İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan CHP Kocaeli Milletvekili ve PM üyesi Haydar Akar ise yaptığı konuşmasında İzmit’i marka kent haline getirmek için çalıştıklarını dile getirerek, “Geride bıraktığımız dönemde İzmit’e ait bir yatırım görebildik mi? Biz bu kenti marka yapmak istiyoruz. Bizim dönemimizde kısıtlı imkanlara rağmen çok sayıda eseri bu kente kazandırdık. Buz pateni yaptığımızda ne olacak dediler ama biz orada milli sporcular yetiştirdik. Kültür merkezleri yaptık. Bu kentin heyecanını yaşayabilmek lazım. O heyecanı da Fatma Hanım’da görüyoruz. Meclisin en çalışkan vekilini belediye başkanı adayı yaptık. Halkın isteklerine göre aday belirledik. Benim hiç tanımadığım adam bile gelip bana Fatma Hanımı aday görmek istiyoruz diyorsa en doğru kararı verdiğimiz düşünüyoruz. İzmit’i tekrar barış içerisinde yaşayan bir kent haline getirmeye söz veriyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.