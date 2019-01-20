Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:45 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:46 TSİ

Doğan, Tavşantepe'de

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan mahalle inceleme gezisini Tavşantepede devam etti.  Başkan Doğana Tavaşntepe Mahallesindeki inceleme gezisine yardımcısı Serkan Yeğnidemir daire müdürleri muhtarı İbrahim Efe AK Parti Mahalle Temsilcisi Mustafa Akdeniz de eşlik etti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cadde sokakları dolaşan vatandaşlarla sohbet eden Doğan Şirinevler Cami lokalinde inceleme gezisinin ardından değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Doğan yaptığı açıklamada Tavsantepe eski ve büyük bşir mahallemiz. Eski yerleşim yeri olunca sorunları da oluyor. Ama 2009dan bu yana her gelişimizde sorunlarımız daha da azaldı. Camilerimiz okullarımız konağımız kurslarımız muhtarlığımız daha güzel ama daha da güzellerine hakkediyor. Hizmetlerimiz ilk günkü  aynı heyecanla ve ayni çizgide devam edecek dedi. Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe de  hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde büyük eksiklerimiz kalmadı ufak eksikler de gideriliyor şeklinde konuştu.

Bugün 09:45 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Büyükakın: Nerede yanlış yaptık? mask
Büyükakın: Nerede yanlış yaptık?
Zafer Mutlu: Başiskele’de kazanma ihtimalimiz yüksek mask
Zafer Mutlu: Başiskele’de kazanma ihtimalimiz yüksek
İşte Kocaeli'de ilçe ilçe seçmen sayıları mask
İşte Kocaeli'de ilçe ilçe seçmen sayıları
CHP ve İYİ Partililer tam kadro açılışta! mask
CHP ve İYİ Partililer tam kadro açılışta!
Gönül: İzmit'imizi ortak akıl ile yöneteceğiz mask
Gönül: İzmit'imizi ortak akıl ile yöneteceğiz
Aydın Ünlü “Gönül’ rahatlığı ile oy vereceğiz” mask
Aydın Ünlü “Gönül’ rahatlığı ile oy vereceğiz”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti! mask
AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti!
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı

GALERİ

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor mask
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL