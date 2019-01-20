Cadde sokakları dolaşan vatandaşlarla sohbet eden Doğan Şirinevler Cami lokalinde inceleme gezisinin ardından değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Doğan yaptığı açıklamada Tavsantepe eski ve büyük bşir mahallemiz. Eski yerleşim yeri olunca sorunları da oluyor. Ama 2009dan bu yana her gelişimizde sorunlarımız daha da azaldı. Camilerimiz okullarımız konağımız kurslarımız muhtarlığımız daha güzel ama daha da güzellerine hakkediyor. Hizmetlerimiz ilk günkü aynı heyecanla ve ayni çizgide devam edecek dedi. Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe de hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde büyük eksiklerimiz kalmadı ufak eksikler de gideriliyor şeklinde konuştu.
Bugün 09:45 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 09:46 TSİ
Doğan, Tavşantepe'de
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan mahalle inceleme gezisini Tavşantepede devam etti. Başkan Doğana Tavaşntepe Mahallesindeki inceleme gezisine yardımcısı Serkan Yeğnidemir daire müdürleri muhtarı İbrahim Efe AK Parti Mahalle Temsilcisi Mustafa Akdeniz de eşlik etti
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:45 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz