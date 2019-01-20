Doğan, Tavşantepe'de

Cadde sokakları dolaşan vatandaşlarla sohbet eden Doğan Şirinevler Cami lokalinde inceleme gezisinin ardından değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Doğan yaptığı açıklamada Tavsantepe eski ve büyük bşir mahallemiz. Eski yerleşim yeri olunca sorunları da oluyor. Ama 2009dan bu yana her gelişimizde sorunlarımız daha da azaldı. Camilerimiz okullarımız konağımız kurslarımız muhtarlığımız daha güzel ama daha da güzellerine hakkediyor. Hizmetlerimiz ilk günkü aynı heyecanla ve ayni çizgide devam edecek dedi. Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe de hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Mahallemizde büyük eksiklerimiz kalmadı ufak eksikler de gideriliyor şeklinde konuştu.