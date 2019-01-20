Yarım kalan karne sevincini KO-MEK ile yaşadılar

YARIM KALAN KARNE SEVINCINI KO-MEK ILE YAŞADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının Okuma Yazma branşına katılan vatandaşlar ilk kez karne almanın sevincini yaşadı. Okuma Yazma kursuna katılan kursiyerler çocukken yaşayamadıkları karne alma mutluluğuna geç de olsa KO-MEK sayesinde ulaştı.

İLK KEZ YAŞANAN KARNE SEVİNCİ

2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısı Cuma günü verilen karnelerle sona erdi. Tüm yurtta öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline çıktı. KO-MEK ise bu mutluluğu yaşayamayan Okuma Yazma kursiyerlerini unutmadı. KO-MEK Körfez Kurs Merkezi okuma yazma kursiyerlerine bir sürpriz yaparak onlar için karneler hazırladı. Cuma günü gerçekleştirilen dersin sonunda karneler usta öğreticiler tarafından kursiyerlere dağıtıldı. İlk kez karne alan kursiyerlerin sevinci ise görülmeye değerdi.

ÇOK HEYECANLIYIM ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Hayatında ilk kez karne alan Okuma Yazma kursiyeri Nursevim Şentürk çok heyecanlı olduğunu anlatarak Bu çok güzel bir duygu. Ben daha önce okula gidemedim. Bu arzuma KO-MEK sayesinde ulaştım. Bu mutluluğuma torunum da şahit oldu. Allah bize okuma yazmayı öğreten ve karne sevincini yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEKten razı olsun dedi.

67 YAŞINDA YENİDEN ÇOCUK OLDUM

Karne alan 67 yaşındaki Fazile Dursun ise duygularını şu sözlerle ifade etti. Ben de hayatımda hiç okul görmedim. Ama bugün KO-MEK sayesinde karne aldım. 67 yaşında yeniden çocuk oldum. Bugüne kadar çocuklarım karnelerini alıp bana getirdiler. Bugün ise ben karnemi alıp onlara götüreceğim. Çok mutluyum.

15 YILDA 3 BİN 931 KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

KO-MEK 2004 yılından bu yana 42 kurs merkezinde Okuma Yazma kurslarını sürdürüyor. On beş yıl içinde bu kurslar sayesinde toplam 3 bin 931 kişi okuma yazmayı öğrendi. Büyükşehir Belediyesi söz konusu kurslar sayesinde ülke genelinde devam eden okuma-yazma seferberliğine de en büyük desteği vermiş oldu.