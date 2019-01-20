"Belediyecilik bizim işimiz"

AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından Tavşantepe Mahallesinde düzenlenen programda mahalle seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Miting havasında gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mimar Azize Sibel Gönül İlçe Başkanı Av. Ali Güney İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez MHP İzmit ilçe Başkanı Mehmet Yalçınöz Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Özkara eski ilçe başkanlarından Hüseyin Yusuf Ali Korkmaz İzmit eski Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice İzmit Belediye Başkan Aday adayları meclis üyeleri ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

BİZ İZMİTE GÖNLÜMÜZÜ VERDİK

Büyük coşkunun hakim olduğu Tavşantepe Mahallesinde gerçekleştirilen programda protokol meşaleler ve sloganlarla karşılandı. Yoğun katılımın sağlandığı programın açılışında konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, "Bugün buraya Bismillah demeye geldik. Bugün yola AK Partinin evi olan Tavşantepeden çıkıyoruz. Biliyoruz ki Tavşantepe yine bize gönlünü açmış ve bizi yalnız bırakmıyor. Tavşantepe Bu iş bitti diyor. Allahın izniyle bu iş bitti. Bu enerji heyecan ve coşku tüm İzmite sirayet edecek. İzmitte 10 yıl boyunca karınca misali çalışıp dev eserler bırakan Nevzat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hizmet AK Partinin işidir. Biz AK Parti olarak İzmite gönlümüzü Sibel Gönülümüzü verdik" dedi.

TAVŞANTEPE AK PARTİYİ SEVDİ

Ardından sözü olan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan "Hep birlikte omuz omuza kol kola gönül gönüle bir seçime daha gidiyoruz. Tavşantepemizi uçuracak hizmetler yaptık. Biz hizmette Tavşantepeyi çok sevdik Tavşantepe de her zaman AK Partiyi sevdi. 1 Nisanda yeni başkanımız Sibel Gönül olacak. Sibel kardeşimiz tam bir dava insanı olarak birçok görevde bulundu ve bu görevleri başarıyla sürdürdü. Bugün 31 Martta tekrar AK Parti hizmet bayrağı Belsada Sibel Gönül ile devam edecek. Büyükşehirde yeni bir dönem başlıyor" şeklinde konuştu.

CHP PES EDECEK

Devamında konuşan Doğan, "Tahir Bey ve Sibel Hanım ile Kocaeli ve İzmitte yeni bir hizmet destanı yazılacak. İzmit artık AK Partinin kalesidir. En büyük mihenk taşı da Tavşantepedir. Bu kez sadece kazanmayacağız onlara fark yapacağız. CHP şuanda Büyükşehir belediyesine aday çıkaramıyor buradan söylüyorum bu seçimde görecekleri farkla yapacakları hizmetlerle CHP İzmitte de aday çıkaramayacaklar. Pes edecekler. Algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Aslanlar sahaya indi mi kaplanların hükmü kalmaz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ

İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Azize Sibel Gönül "Tavşantepe her zamanki gibi muhteşem. Tavşantepe her zaman bizi bağrına bastı. Tavşantepenin yeri bizde başkadır. Önümüzde önemli bir seçim var. Sizler kararınızı çoktan vermişsiniz. 31 Mart akşamı zafer konuşmamı da sizlerle burada yapacağım. O zamana kadar hiç durmadan çalışacağız. Girmedik gönül çalmadık kapı bırakmayacağız. İzmiti iktidarsız bırakmayacağız. Belediyecilik bizim işimiz. Bizim hocamız iyi. Biz belediyeciliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğandan öğrendik" dedi.

BİZİM DAVAMIZ HİZMET DAVASI

Mimar olmam nedeniyle birçok projeye imza attım diyen Gönül "İzmitimize hizmet başka bir heyecan. İzmit için yeni projeler için yeni projeler üzerinde çalışmaya başlattık. Hizmet bizim işimizdir. Bizim davamız hizmet davasıdır. Bizler başkaları gibi laf değil hizmet üretiyoruz. Onlar konuşur biz yaparız. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğana da hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Belediye başkan aday adaylarımızın da fikirlerinden her zaman faydalanacağız. Ortak akılla çalışacağız hep birlikte yapacağız. Vatandaşımız ne istiyorsa en güzelini yapma gayreti içinde olacağız."

İZMİTİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK

Konuşmasının sonunda ise Gönül "Yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Gönül belediyeciliği vizyonuyla çalışıyoruz. Bir yandan çağdaş modern şehir inşa ederken insanların da gönüllerine dokunacağız. Bir gönül gelir bin gönül olur dedi. Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan da konuşmasında Kandıranın 96 mahallesi var 97. Mahallemiz de Tavşantepedir. Biz İzmitimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadık. Yine 13-0 olarak AK Partinin bayrağını Kocaelide dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BU BİR BEKA DAVASIDIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Bu davanın gerçek gücü gönül dostlarımızdır. Bu dava biz diyenlerin davasıdır. Bu dava bu millete gönülden aşık olanların davasıdır. Bu seçimlere ittifakla giriyoruz. Bu milletin bekasının davasıdır. Büyükşehir belediye başkanımız ve İzmit Belediye Başkanımız çok güzel hizmetler yaptı. Önümüzde ki süreçte Sibel hanım da yeni bir İzmit inşa edecek ve hizmet çıtasını daha yukarı taşıyacaktır. Siyasi tecrübesi ve mimarlığıyla çok güzel hizmetler yapacaktır."

BELEDİYECİLİK AK PARTİNIN İŞİDİR

Belediyecilik hizmet ve gönül işidir diyen Büyükakın "İzmite çok güzel bir tramvay hattı kazandırdık. Bu tramvay hattı 1994 yılında eski İzmit Büyükşehir Belediyesinin seçim vaadiydi. Biz 2014te başladık. Hizmet AK Partinin işidir. Belediyecilik AK Partinin işidir. Belediyecilik ve hizmet gönül işidir. İzmitte belediyecilik yapmak Sibel Gönülün işidir. Önümüzde ki süreçte sizlerle birlikte el ele gönül gönüle bu seçimleri başarıyla kazanacağız. İzmite çok daha güzel projeler kazandırmak için Sibel Ablamızla birlikte çok güzel çalışacağız. Çok daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.

HİZMET ETMEK BOYNUMUZUN BORCU

Konuşmasının sonunda Bu kente hizmet etmek boynumuzun borcu diyen Büyükakın "Kocaelisporumuza şimdiye kadar yaptıklarımız ortada. Kocaelisporu borç batağından çıkarmak için neler yaptığımızı biliyorsunuz. Güçlü bir ekonomik alt yapı sağlayacağız sporcu ve tesis alt yapısı sağlayacağız. Kocaelisporu süper lige taşıyacağız. Biz bu şehrin insanlarına hizmet etmek için varız. Bizim derdimiz bu millete hizmetkar olmaktır. Sizin desteğiniz bizimle oldukça bunu başaracağız. Bu birliktelik devam ettikçe hizmet çıtası yükselecektir. Kocaeli mutlu insanların yaşadığı bir kent olacaktır" dedi.