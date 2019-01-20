Kaçak midye avcılığına geçit yok

KAÇAK MIDYE AVCILIĞINA GEÇIT YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan birbirinden farklı su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Bakanlık tarafından Sulak Alan ilan edilen bölgede kaçak avcılık ile mücadele ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında tutulan alanda kaçak avcılığa göz açtırılmıyor. Önceki gün bölgede devriye atan ve bölgede kaçak avcılık yapıldığını tespit eden Zabıta ekipleri Amfibik sulak alan aracı ile kaçak avcıları yakaladı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Zabıta ekipleri kaçak midye avcılığı yapan iki kişiyi yakaladı. Ekipler kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Kaçak avcıların avcılıkta kullandıkları ekipmana el koyuldu. Avcıların topladığı yaklaşık 80 kilo 4 çuval midye Zabıta ekipleri tarafından denize bırakıldı.

KOCAELİNİN KUŞ CENNETİ

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezinde sulak alan olarak ilan edilen bölüm 168 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda Avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altında.