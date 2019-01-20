Asgari ücretle alım gücünde dipteyiz!

Türkiye'de asgari ücretin alım gücünün birçok ülkenin gerisinde olduğu biliniyor. Biz de bu durumu, Türkiye ve diğer bazı ülkelerde bir asgari ücretlinin maaşıyla ne kadarlık temel gıda ürünü alabildiğini kıyaslayarak analiz ettik. Bu amaçla, her ülkenin en yaygın süpermarketlerinden 14 temel gıda maddesinden oluşan bir sepet alışverişi yaptık. Bu en düşük fiyatlarla oluşturduğumuz market sepetine asgari ücretle çalışan bir Türk 241.8 lira öderken, İngiliz asgari ücretli 262.9 TL, Yunanlı 300 TL, Amerikalı 244.5 TL, Alman ise 275.7 lira ödedi. Ancak bu ülkelerde asgari ücret Türk Lirası bazında Türkiye'dekinin en az iki katı (Yunanistan) olduğu için bu harcamaların payı daha düşük kaldı.

MAAŞIN %11.9'U ALIŞVERİŞE GİTTİ

Türkiye'de yılbaşında yapılan yüzde 26.01 zamla asgari ücret 2 bin 20 liraya çıkarken Yunanistan'da bir asgari ücretli 683.8 Euro yani 4 bin 130 lira, İngiltere'de 1.300 sterlin yani 8 bin 931 lira, Amerika'da (Eyaletlere göre değişiyor) en düşük 1.392 dolar yani 7 bin 539 lira, Almanya'da ise çocuklu bir asgari ücretli 1.300 Euro yani 7 bin 852 lira alıyor.

Dolayısıyla Türkiye'de bir asgari ücretli bu market alışverişine, maaşının yüzde 11.97'sini harcamak zorunda kalırken, Yunan asgari ücretli yüzde 7.26'sını, İngiliz yüzde 2.94'ünü, Amerikalı yüzde 3.30'unu, Alman ise sadece maaşının yüzde 3.51'ini harcadı. Bu da Türkiye'de sayıları 8.5 milyonla toplam çalışan nüfusun yüzde 45'ini oluşturan asgari ücretlilerin ne kadar zor durumda olduklarını bir kez daha gösterdi. Kaynak: Sözcü