Sibel Gönül'e şok edici tepki!

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Başkanı Eyüp Arıcan ve İlçe Başkanı Abdullah Karacan ile bir araya geldi. Ziyarete BBP İzmit İlçe Başkanı Arıcan’ın,” Siz devletimizin seçim için ayırdığı bütçe ile okullara gidip siyaset yaptınız bunun yerine ayakkabısı olmayan çantası olmayan çocukları görseydiniz” sözleri damga vurdu.

BİZİM SEÇİME GİRMEMİZ SİZİ ZORA SOKACAK

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Eyüp Arıcan ve İlçe Başkanı Abdullah Karacan’ı ziyaret etti. İlk sözü alan Arıcan, “Tarım bitmiş durumda İzmit için tarım ile ilgili projeniz var mı dedi ve bizim seçime girmemiz sizi zora sokacaktır” dedi. Ardından sözü alan Gönül, “Üç parti olarak seçime girmemizde fayda olabilir dedi ve ayrıştırıcı değil birleştirici olmak gerek” ifadelerini kullandı.

OKULA GİDİP SİYASET YAPTINIZ

AKP’ye gönül kırgınlıkları olduğunu dile getiren BBP İzmit İlçe Başkanı Arıcan şu şekilde konuştu; Şeçime tek girme zorundayız ve AKP’ye gönül kırgınlıkları var biz bu oylara talibiz siz devletimizin seçim için ayırdığı bütçe ile okullara gidip siyaset yaptınız bunun yerine ayakkabısı olmayan çantası olmayan çocukları görseydiniz.

YANLIŞ YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM

Arıcan’ın bu sitemine karşılık Gönül, “Ben mezun olduğum okula gittim basından haberim yoktu yanlış yaptığımı düşünmüyorum” karşılığını verdi. Buna karşılık Karacan ise şunları söyledi; İzmit Belediyesi beni ticaretimde zora sokmuştur ve sizi İzmit Belediyesi’nde bataklığa ittiler, çık işin içinden dediler.

İTTİFAKTA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRDÜK

Son olarak sözü alan İl Başkan Yardımcısı Remzi Kaya, “1997 de refah yol hükümetinde güven oyu verdik BBP olarak hükümet kuruldu kendi adaylarımızla girmeyi düşünüyoruz seçimlere ittifak sürecinde üvey evlat muamelesi gördük biz dostuz biz sadece siyası parti değil aynı zamanda dava adamıyız üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz zillet ittifakının kazanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.