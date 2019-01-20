AKP'de adaylar görücüye çıkıyor

AKP Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 12 Ocakta belediye başkan adaylarını açıkladı. Adayların ilan edilmesinden sonra ilçelerde adaylar SKM programları kapsamında hızlıca sahaya indi ve vatandaş ile buluşmaya başladı. İl Başkanlığı adaylarını teşkilata ve halka tanıtmak için çalışmaları tamamladı ve ilçe ilçe aday tanıtım programları organize edildi. 22 Ocakta Darıca ile başlayacak olan belediye başkan adayları tanıtım programı 3 Şubatta İzmit aday tanıtımı ile son bulacak.

İLK TANITIM DARICADA

Karamürsel hariç tüm ilçelerde belediye başkan adaylarını değiştiren AKP de ilk tanıtım programı 22 Şubat Salı akşamı saat 19.00da Darıca ile başlayacak. 9 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüten ve genel merkez tarafından AKP Darıca Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Muzaffer Bıyık Adnan Menderes Kültür Merkezinde Darıcalılar ile buluşacak.

23 OCAKTA KANDIRA

Aday tanıtım programlarının ikincisi 23 Ocak Çarşamba günü Kandıra ile devam edecek. AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turanın tanıtılacağı program saat 12.00de Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

TANITIMLAR PEŞ PEŞE

22 Ocak Salı günü başlayacak olan ilçe aday tanıtım programları aralıksız olarak 13 gün boyunca devam edecek. AKP 22 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında peş peşe 12 ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacak.

İLÇE ADAY TANITIM TARIHLERI VE SAATLERI

DARICA 22.01.2019 19:00

KANDIRA 23.01.2019 12:00

BAŞİSKELE 23.01.2019 19:00

DİLOVASI 25.01.2019 19:00

KARTEPE 26.01.2019 19:00

ÇAYIROVA 27.01.2019 19:00

DERİNCE 28.01.2019 19:00

KÖRFEZ 29.01.2019 19:00

GÖLCÜK 01.02.2019 19:00

KARAMÜRSEL 02.02.2019 14:00

GEBZE 02.02.2019 19:00

İZMİT 03.02.2019 19:00