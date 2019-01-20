Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:41 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:15 TSİ

AKP'de adaylar görücüye çıkıyor

AKP Kocaeli İl Başkanlığı belediye başkan adaylarını ilçelerde tanıtıyor. İlk tanıtım programı 22 Ocak Salı günü Darıca ile başlayacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 12 Ocakta belediye başkan adaylarını açıkladı. Adayların ilan edilmesinden sonra ilçelerde adaylar SKM programları kapsamında hızlıca sahaya indi ve vatandaş ile buluşmaya başladı. İl Başkanlığı adaylarını teşkilata ve halka tanıtmak için çalışmaları tamamladı ve ilçe ilçe aday tanıtım programları organize edildi. 22 Ocakta Darıca ile başlayacak olan belediye başkan adayları tanıtım programı 3 Şubatta İzmit aday tanıtımı ile son bulacak.

İLK TANITIM DARICADA

Karamürsel hariç tüm ilçelerde belediye başkan adaylarını değiştiren AKP de ilk tanıtım programı 22 Şubat Salı akşamı saat 19.00da Darıca ile başlayacak. 9 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüten ve genel merkez tarafından AKP Darıca Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Muzaffer Bıyık Adnan Menderes Kültür Merkezinde Darıcalılar ile buluşacak.

23 OCAKTA KANDIRA

Aday tanıtım programlarının ikincisi 23 Ocak Çarşamba günü Kandıra ile devam edecek. AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turanın tanıtılacağı program saat 12.00de Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

TANITIMLAR PEŞ PEŞE

22 Ocak Salı günü başlayacak olan ilçe aday tanıtım programları aralıksız olarak 13 gün boyunca devam edecek. AKP 22 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında peş peşe 12 ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapacak.

İLÇE ADAY TANITIM TARIHLERI VE SAATLERI

DARICA 22.01.2019 19:00

KANDIRA 23.01.2019 12:00

BAŞİSKELE 23.01.2019 19:00

DİLOVASI 25.01.2019 19:00

KARTEPE 26.01.2019 19:00

ÇAYIROVA 27.01.2019 19:00

DERİNCE 28.01.2019 19:00

KÖRFEZ 29.01.2019 19:00

GÖLCÜK 01.02.2019 19:00

KARAMÜRSEL 02.02.2019 14:00

GEBZE 02.02.2019 19:00

İZMİT 03.02.2019 19:00

Bugün 11:41 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Doğduğu mahallede meşalelerle karşılandı mask
Doğduğu mahallede meşalelerle karşılandı
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir mask
Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir
Dalkılıç: Dilovası’nda ya AKP ya biz mask
Dalkılıç: Dilovası’nda ya AKP ya biz
Büyükakın: Nerede yanlış yaptık? mask
Büyükakın: Nerede yanlış yaptık?
"Belediyecilik bizim işimiz" mask
"Belediyecilik bizim işimiz"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti! mask
AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti!
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı

GALERİ

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor mask
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL