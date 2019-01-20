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Doğduğu mahallede meşalelerle karşılandı

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt seçim çalışmaları kapsamında doğup-büyüdüğü Barbaros Mahallesindeydi. Mahalleli Söğütü meşalelerle karşıladı

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AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt SKM programları kapsamında Barbaros Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Doğup büyüdüğü mahalle olan Barbarosta mahallenin girişinde durdurulan Söğüt içeriye gençler tarafından yakılan meşaleler ve dev Türk bayrağı eşliğinde girdi. Vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılanan Söğüt yaşlıların elini öptü miniklerle de bol bol selfie çekildi.

İSMAİL BARAN'DAN DESTEK

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AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüte Barbaros Mahallesindeki ziyaretinde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna SKM Başkanı Fehmi Öztürk ilçe yöneticileri de eşlik etti. Bizim diğer siyasilerden farkımız çalışkan insanlardan oluşan bir siyasi kadroyuz diyen Söğüt Körfez her seçimde olduğu gibi yine çok heyecanlı. Bizi zafere götüren de bu inanç ve heyecan olacak dedi.

DUALARINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

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Barbaros Mahallesinde vatandaşlara seslenen Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Gençlerimiz bizi meşalelerle büyüklerimiz de dualarıyla karşıladı. O dualar hiç eksik olmasın. Bugün burada yanan meşale ateş önce Körfezi sonra Kocaeliyi ve Türkiyeyi saracaktır. Körfez bizler için bir sevda aşktır. Bu sevdayı da hep beraber daha yukarıya taşımak için çalışacağız dedi. Oldukça duygulu anlar yaşayan Söğüt daha sonra mahalleli ile sohbet etti.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - hayırlı olsun başarılar dilerim. hem meslekdaşım, hem körfez doğumlu . yararlı olacağı umudundayım

Yanıtla . 0Beğen 20 Ocak 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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