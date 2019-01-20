Hürriyet: Bu koltuklar babamızın malı değil

Seka Park Otel’ de gerçekleştirilen kahvaltı programına CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Mehmet Baştürk ve Dalistan Filiz, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

KÖKENİMİZ BALKANLARA DAYANIYOR

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programında konuşan İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sizlerle birlikte olmak onur verici. Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz.Bu tarz dernekler bulundukları kente değer katan çalışmalar yapıyor.Bu anlamda hepinize başarılar diliyorum. Bizimde kökenimiz balkanlara dayanıyor. Sizlerle iletişimimi hep yüksek tutmaya çalıştım" dedi.

BABAMIZIN MALI DEĞİL

Bir çok derneğinde bugün aynı zamanda aktif üyesiyim. Çalışmalarına katkı koymaya çalışıyorum. Bu kente yaşayan her bireye hizmet etmeye çalışıyorum. Kimseyi ayırmadık. Nereden geldiğine, hangi kültüre sahip olduğuna bakmadık. Biz hep hizmet etmeye çalıştık. Çözüm üretmeye gayret ettik. Yeni bir yola çıktık. Bu yolu da düzgün bir şekilde tamamlamaya gayret ediyorum. Bu koltuklar babamızın malı değil. Bu koltuklar vatandaşımızın emanetidir. Bende hep bu şiarla hareket ettim, etme yede devam edeceğim. Çok çalışma, üretme , kentin çehresini değiştirme sözü verdim. Vatandaşı dinleyerek, kafamıza buyruk hareket etmeyerek hizmet edeceğiz” dedi. Selin BECER