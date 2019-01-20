Çelik: Kayyum belediyeciliğine son verilsin

Kocaeli Dersimliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda derneğin genel kurul sonrası yenilenen yönetim kurulu tanıtıldı. Gündeme dair konular hakkında konuşan dernek başkanı Ruhi Çelik, "Halkın çıkarını savunmayan kayyum belediyeciliğine son verilmeli" dedi. Kongre sonrası oluşturulan yeni yönetim kurulu ile basını tanıştırmak amacıyla düzenlenen kahvaltıda gündeme dair konular konuşuldu.

'DERDİMİZ DEMOKRATİK OLMAK'

Kocaeli'nin sorunlarıyla yakından ilgili olduklarını belirten Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, "Tunceli'de seçtiğimiz tüm başkanlar alındı. Bizler KHK'lerle, kayyumlarla yönetilmek istemiyoruz. Kayyum belediyeciliği Tunceli'nin 25 yılını ipotek altına aldı. Tunceli'nin geleceği çiçeğe böceğe kaldırımlara verildi. Halkın çıkarını savunmayan kayyum belediyeciliğine son verilmeli. Demokratik bir kurum olma amacındayız. Türkiye'nin demokrasi sorunu var. Avrupa'da cezaevleri kapatılırken Türkiye'de yenileri açılıyor" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, “Kocaeli’nin birçok sorunu var. Bunlardan biri çevreyle ilgili konular. Çevreyle ilgili sorunlarda dernek olarak çok önem veriyoruz. Kentimizin oksijen depolarına yapılacak her türlü işleme karşı duracağız çünkü bu şehrin sorunu bizim sorunumuz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kocaeli Dersimliler Derneği olarak 22 Mart'ta düzenlenecek olan Dayanışma Gecesi'nin gelirleriyle öğrencilere burs verileceğinin müjdesi verildi. Ekin EKEN

YÖNETİM KURULU

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanları Ruhi Çelik ve Yıldız Buğdacı, sayman Turgut Erdoğan, dernek sekreteri Hediye Yıldız, yönetim kurulu üyesi Reyhan Tuncer, Şahverdi karateke, Kenan Çetinkaya, Aleddin Sezer, Yücel Özdemir.