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İzmit Belediyeli kızlar hakem kurbanı: 84-86

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Galatasaray’ı elinden kaçırdı. Nefesleri kesen maçın normal süresi de 77-77 sona erdi

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İzmit Belediyespor, uzatmalara giden mücadeleyi 86-84 kaybetti ve 15. maçında 9. yenilgisini aldı. Özellikle maçın hakemlerinin berbat yönetimlerinin şanı sıra, basit bireysel hatalar da mağlubiyetin başlıca etkenleriydi.

SALON TIKLIM TIKLIMDI

1.300 kapasiteli İzmit Atatürk Spor Salonu yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Rakibin Galatasaray olması, daha önceki Beşiktaş maçındaki gibi, ilgiyi daha da arttırdı. Maç karşılıklı sayılarla başladı. İzmit Belediyeli periler, üstünlüğün defalarca el değiştirdiği birinci periyodu 25-24 önde bitirdi. Bu çeyrekte öne çıkan isim İzmitli Melike oldu. İkinci çeyrekte Alperi Onar ile ivme kazanan Galatasaray, soyunma odasına 48-43'lük üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı 11 sayıya kadar çıkarsa da, İzmit ekibi, özellikle La Tanya White ile oyunu tuttu ve son çeyreğe girilirken farkı 2 sayıya kadar (60-58) düşürdü.

MELEK KAÇIRDI, MAÇ UZADI

Galatasaray, son periyoda 63-60 önde başladı. Bu periyotta da beş kez beraberlik oluştuktan sonra, bitime  1 dakika 13 saniye kala Galatasaray’da Farhiya Abdi, üçlükle takımını 76-74 öne geçirdi. Bitime 19 saniye kala Melek Yusufoğlu, serbest atışlardan İzmit ekibini 77-76 öne geçirdi. Bitime 8 saniye kala rakip adına Moriah Jefferson, kendisine yapılan faul sonrası serbest atışların birini sayıya çevirdi: 77-77. Son hücumda Galatasaraylı Işıl Alben’in savunma zaafını kullanmak isteyen Melek Yusufoğlu'nun şutu çemberden dönünce, oyun uzatmaya gitti.

TAN WHITE’NİN TALİHSİZLİĞİ

Uzatmanın bitimine 2 dakika kala İstanbul temsilcisi, 4 sayılık (84-80) avantaj yakaladı. Son dakikaya girilirken İzmit’ten Gizem Yavuz skoru eşitledi: 84-84. 27 saniye kala İzmit Belediye hücuma geçerken, top ayaklarına çarptı ve White rakibine takılınca yerde kaldı. Moriah Jefferson boşta süzülen topu aldı ve turnike basketi ile Galatasaray bir kez daha öne geçti: 86-84 

HAKEMLER ÇILDIRTTI

Son İzmit hücumunda La Tanya White pota altına girdi. Galatasaraylı Işıl kendisine faul yapsa da, pozisyona düdük çalınmadı. Topu kapan Sarı Kırmızılılar, maçı 2 sayı farkla kazandı: 84-86. Karşılaşmanın hakemleri maçın genelinde çok kötü bir yönetim gösterdi. İzmit Belediyespor Başantrenörü Mert Köprücü ile İzmitli sporcular ve taraftar, hakemlere isyan etti. Süper Lig seviyesinde bu kadar kötü bir yönetimin olması açık bir skandaldı. İzmit İzmit ekibinin yeni Amerikalısı Alexa Hart ise maçı 4 sayı ile tamamladı. N Erdem ÖVÜÇ

İzmit Belediye’de öne çıkanlar: 

La Tanya White: 26 sayı (4/5 üçlük), 5 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma

Gizem Yavuz: 14 sayı, 7 asist, 8 ribaunt

Melike Bakırcıoğlu: 13 sayı (3/4 üçlük), 5 ribaunt, 5 asist

Marina Baş: 11 sayı, 9 ribaunt

 

Galatasaray’da öne çıkanlar

Işıl Alben: 16 sayı (3/6 üçlük), 4 ribaund, 6 asist, 3 top çalma

Alperi Onar19 sayı (3/6 üçlük), 4 ribaund

MonikaGrigalauskyte: 10 sayı, 10 ribaund, 2 asist

Moriah Jefferson 12 sayı, 4 ribaund

İZMİT BELEDİYE:84

GALATASARAY:86

SALON: İzmit Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Ergin Sarı 0, Ozan Gönen*, Halil Erkoç*

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu*** (9), Ferda Yıldız* (1), White**** (26), Melike Bakırcıoğlu*** (13), Marina Baş** (11), Alexa Hart* (4), Gizem Yavuz*** (14), Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan** (6)

GALATASARAY: Eda Şahin*, Şerife Alperi Onar*** (19), İrem Naz Topuz, Sinem Ataş, Işıl Alben*** (16), Nazlı Bircan Gökdemir* (2), Abdi** (8), İnci Güçlü* (2), Grigalauskyte** (10), Macaulay** (12), Sude Yılmaz*, Jefferson*** (17) 

PERİYOTLAR: 1. PERİYOT: 25-24, DEVRE: 43-48, 3. PERİYOT: 58-60, NORMAL SÜRE: 77-77, MAÇ SONUCU: 84-86…

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