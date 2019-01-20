Başiskele Kültür Okulları 2019’da da şampiyon oldu

17-18 Ocak tarihlerinde Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakalarında, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi, bu yıl da genç erkeklerin takım şampiyonu Başiskele Kültür Okulları oldu.

Takım olarak alınan şampiyonluk dışında, ferdi olarak farklı kategorilere tam 23 madalya almayı başaran Kültür Okulları turnuvaya damgasını vurdu. Ağırlıklı olarak Milli sporculardan oluşan Kültür Okulları yüzme takımının yeni hedefi, nisan ayında düzenlenecek olan Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda daha iyi dereceler elde etmek olacak. Okul yönetimi, bu hedefleri doğrultusunda; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde öğrencilerine her zaman destek olduklarını ve Türkiye Şampiyonası’nda da onlara güvendiklerini belirtti.

TAKIM ŞAMPİYONU DA OLAN KÜLTÜR OKULLARI’NIN YÜZMEDE ALDIĞI BİREYSEL BAŞARI LİSTESİ İSE ŞÖYLE:

Zeliha Keser 100 metre serbest Genç Kızlar İl 1.liği

Zeliha Keser 200 metre serbest Genç Kızlar İl 1.liği

6 x 50 metre serbest bayrak Genç Erkekler İl 1.liği

Çağatay Alper Üstününal 100 m. kelebek Genç Erkek İl 1.liği

4 x 50 metre karışık bayrak Genç Erkek İl 1.liği

Serkan Atabaş 50 metre serbest Genç Erkek İl 1.liği

Eray Atmaca 100 metre kurbağalama Genç Erkek İl 1.liği

Zeliha Keser 100 metre sırtüstü Genç Kızlar İl 2.liği

Çağatay Alper Üstününal 100 metre serbest Genç Erkek İl 2.liği

Emre Aygün 100 metre sırtüstü Genç Erkek İl 2.liği

Eray Atmaca 50 metre kurbağalama Genç Erkek İl 2.liği

Emre Aygün 50 metre sırtüstü Genç Erkek İl 2.liği

Çağatay Alper Üstününal 200 metre serbest Genç Erkek İl 2.liği

Serkan Atabaş 100 metre serbest Genç Erkeler İl 3.lüğü

Çağatay Alper Üstününal 50 metre kelebek Genç Erkeler İl 3.lüğü

Buğra Kara 100 metre sırtüstü Genç Erkekler İl 3.lüğü

Buğra Kara 50 metre sırtüstü Genç Erkek İl 3.lüğü

Mehmet Jiyan Akkaya 200 metre serbest Genç Erkek İl 3.lüğü

Mehmet Jiyan Akkaya 100metre kurbağalama Genç Erkek İl 3.lüğü

Eray Atmaca 50 metre serbest Genç Erkek İl 3.lüğü

Emre Aygün 100 metre kelebek Genç Erkek İl 4.lüğü

Buğra Kara 100 metre kurbağalama Genç Erkek İl 4.lüğü

Mehmet Jiyan Akkaya 50 metre kurbağalama Genç Erkekler İl 4.lüğü