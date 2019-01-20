Başiskele Kültür Okulları 2019’da da şampiyon oldu

17-18 Ocak tarihlerinde Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakalarında, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi, bu yıl da genç erkeklerin takım şampiyonu Başiskele Kültür Okulları oldu.
Takım olarak alınan şampiyonluk dışında, ferdi olarak farklı kategorilere tam 23 madalya almayı başaran Kültür Okulları turnuvaya damgasını vurdu. Ağırlıklı olarak Milli sporculardan oluşan Kültür Okulları yüzme takımının yeni hedefi, nisan ayında düzenlenecek olan Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda daha iyi dereceler elde etmek olacak. Okul yönetimi, bu hedefleri doğrultusunda; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde öğrencilerine her zaman destek olduklarını ve Türkiye Şampiyonası’nda da onlara güvendiklerini belirtti.
TAKIM ŞAMPİYONU DA OLAN KÜLTÜR OKULLARI’NIN YÜZMEDE ALDIĞI BİREYSEL BAŞARI LİSTESİ İSE ŞÖYLE:
Zeliha Keser 100 metre serbest Genç Kızlar İl 1.liği
Zeliha Keser 200 metre serbest Genç Kızlar İl 1.liği
6 x 50 metre serbest bayrak Genç Erkekler İl 1.liği
Çağatay Alper Üstününal 100 m. kelebek Genç Erkek İl 1.liği
4 x 50 metre karışık bayrak Genç Erkek İl 1.liği
Serkan Atabaş 50 metre serbest Genç Erkek İl 1.liği
Eray Atmaca 100 metre kurbağalama Genç Erkek İl 1.liği
Zeliha Keser 100 metre sırtüstü Genç Kızlar İl 2.liği
Çağatay Alper Üstününal 100 metre serbest Genç Erkek İl 2.liği
Emre Aygün 100 metre sırtüstü Genç Erkek İl 2.liği
Eray Atmaca 50 metre kurbağalama Genç Erkek İl 2.liği
Emre Aygün 50 metre sırtüstü Genç Erkek İl 2.liği
Çağatay Alper Üstününal 200 metre serbest Genç Erkek İl 2.liği
Serkan Atabaş 100 metre serbest Genç Erkeler İl 3.lüğü
Çağatay Alper Üstününal 50 metre kelebek Genç Erkeler İl 3.lüğü
Buğra Kara 100 metre sırtüstü Genç Erkekler İl 3.lüğü
Buğra Kara 50 metre sırtüstü Genç Erkek İl 3.lüğü
Mehmet Jiyan Akkaya 200 metre serbest Genç Erkek İl 3.lüğü
Mehmet Jiyan Akkaya 100metre kurbağalama Genç Erkek İl 3.lüğü
Eray Atmaca 50 metre serbest Genç Erkek İl 3.lüğü
Emre Aygün 100 metre kelebek Genç Erkek İl 4.lüğü
Buğra Kara 100 metre kurbağalama Genç Erkek İl 4.lüğü
Mehmet Jiyan Akkaya 50 metre kurbağalama Genç Erkekler İl 4.lüğü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz