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2.Küme’de gol yağmuru sürüyor

Daha sezonun açılış maçında 7 gol birden (Yenidoğan:4-Kirazlıyalı:3) izlenen 2.Küme Futbol Ligi’nde gol sağanağı önceki gün ve dün de sürdü. Ligde ilk hafta maçları tamamlandı

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Kocaeli 2.Amatör Küme Futbol Ligi, Cuma günü, önceki gün ve dün oynanan maçlarla ilk haftayı tamamladı. Toplam 57 takımın katılımı ile start alırken, 2.Küme maçları bol gollü geçerken, Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan maçlarda centilmenlik ön plandaydı. Günün ilk maçında, transferleriyle dikkat çeken şampiyon adayı Yarımcaspor, KYÖD spor'a gol yağdırdı: 8-0. Maçın başından itibaren adeta tek kale oynayan Yarımcaspor, ilk maçında 50 taraftarının desteğiyle kazanmayı bildi. Yarımca ekibi, geçen sene kaçırdığı 1.Küme fırsatını bu yıl kaçırmamaya niyetli gözüktü. 

SELANİK DE FARKLI BAŞLADI

Günün ikinci maçı ise İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Selanikspor ile İzmit Kalespor karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İzmit Selanikspor, her iki yarıda attığı gollerle müsabakayı 4-0 kazandı ve lige galibiyetle başladı. İzmit Selanikspor bu galibiyetle taraftarını sevindirirken, şampiyonluk için göz kırpıyor. Ahmet AKAY

KYÖDSPOR: 0

YARIMCA: 8

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme C)

HAKEMLER: Tolga Şimşek ***, Mert Öner ***, Kaan Yusuf Yenigün ***

KÖYDSPOR: Mertcan **, Onur **, Melih *, Mücahit **, Yusuf *, Mehmet **, Şenercan ** (Alihan *), Emre ** (Ahmetcan *), Abdullah **, Abdülhamit ** (Bilge *), Yağızcan **

YARIMCASPOR: Onur ***, Celal ***, Gökhan ***, Emrah Tanta ***, Mehmet ***, Bedirhan ***, Anıl ***, Yunus *** (Emre **), Furkan Faik  ****, Levent *** (Harun **),K. Gökhan *** (Bayram ***)

GOLLER: Furkan Faik DK.5-55-64, Emrah Tanta DK.7-43, Anıl DK.44,K.Gökhan DK.53, Bayram DK.79

Bugün 12:30 TSİ - Spor

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