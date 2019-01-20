İşte yüreklere işleyen ölüm ilanının ayrıntıları!

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mert Ergün 26 yaşındaydı. Özel bir şirkette çalışıyordu. Geçen temmuz rahatsızlandı. Mert'e ender görülen gama/delta T hücreli lenfoma teşhisi konuldu. Ailenin iddiasına göre teşhisi koyan doktor katıldığı hematoloji kongresinde Mert'in hastalığıyla ilgili özel bir sunum yaptı. Tedaviye ilişkin planlamasını aileyle paylaştı. Mert özel hastaneye yatırıldı. Tedaviye başlandı. Aile tedavi için varını yoğunu ortaya koydu. Yüklü miktarda para harcadı. Doktor, tedavide belli bir aşamaya geldikten sonra "İlik nakline geçeceğim" dedi.

AİLE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Mert'in bir yakınından kemik iliği örneği alındı. Yüzde 60 uyumlu çıktı. Ergün Ailesi büyük bir umutla naklin yapılacağı günü bekledi. Ailenin iddiasına göre o gün geldiğinde doktor, gerekçe göstermeden ilik naklinden vazgeçtiğini söyledi. Aralık ayının başında Mert'i eve gönderdi. Ergün Ailesi büyük bir şok yaşadı.

“GEÇ KALDINIZ” DEDİ

Mert 4 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. "Hayat sana güzel" sözünü kardeşinin sık sık kullandığını söyleyen ablası Mine Ergün, "Doktor süreci geciktirdi. Kardeşimin hastalığı agresif bir hastalıktı. Tedaviyi geciktirirseniz ilerliyor. Aile olarak doktor ve hastane hakkında ihmal davası açacağız" dedi.