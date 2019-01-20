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Büyükakın'dan 'sosyal medya' mitingi

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sosyal medya mitinginde binlerce genç ile aynı anda buluştu. Mitingde gençler sordu Büyükakın cevapladı

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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve İl Başkanı Emre Kahramanın moderatörlüğünü üstlendiği Sosyal Medya Mitinginde binlerce genç ile buluştu. Büyükakın gençlerle ilgili projelerden kent yönetimine adaylarla ilgili değerlendirmelerinden Gebzedeki Hünkar Çayırına ekolojik turizmden ulaşım projelerine kadar pek çok konuda gelen sorulara yanıt verdi.

KODLAMA VE ROBOTİK SINIFLAR

Türkiyeyi 2053 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla götürürken gençlerin de bu doğrultuda kendisini geliştirmesi gerektiğini belirten Büyükakın Dünyada ekonomik üretim geliştikçe gençlerin eğitimleri de buna uygun olarak değişti. Bilgi ve Endüstri 4.0 döneminde dünya bambaşka bir yere gidiyor ve gençlerimizi buna göre eğiteceğiz. Geleceğin dünyasında kodlama bilmeyen iş bulamayacak. Bu yüzden okullara kodlama ve robotik sınıfları açmayı planlıyoruz.

GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ

Bilim sanat ve kültür kadar gençler için sporun da önemli olduğunun altını çizen Büyükakın Ayrıca gençlerin hayatında sporun doğru konumlanması için de projeler geliştireceğiz. Bu süreç okul öncesi eğitimle başlayacak doğru bir mimari içinde uygun spor dallarında amatör ya da profesyonel olarak ilgilenmelerini sağlayacağız. Bu şehrin gençlerinin geleceğin dünyasında olimpiyatlarda madalya almasını istiyoruz. Aynı şey kültür ve sanat için de geçerlidir. Gençlerimiz geleceğin dünyasında iş bulabilecek her biri bir spor dalıyla uğraşacak en azından güzel sanatların bir dalıyla ilgilenecek dedi.

KATILIMCI BİR YÖNETİM

Kent yönetimi ve projelerle ilgili soruya da içtenlikle cevap veren Büyükakın Biz bu kenti bu kentte yaşayan herkesle birlikte yönetmek istiyoruz. Şehirde yaşayan insanların tamamının aidiyet duygusunun güçlendiği yeni bir yönetim biçimi var biz bunu yapacağız. Yeni şehir yönetimlerinin gücü o şehrin gönüllü kuruluşlarının gücüyle doğru orantılı. Çocuklar kadınlar gençler yaşlılar ve engellilerle tarih sanat kültür spor ve çevre faaliyetleri yürüteceğiz. Şehri şehirde yaşayan insanlarla birlikte katılımcı bir şekilde yönetmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

TÜM ADAYLARIMIZ DEĞERLİ

AK Partinin adaylarıyla ilgili soruya da cevap veren Büyükakın Adaylarımızın her biri değerli arkadaşlarımız. Daha önce belediye başkanı olup bu sefer aday olamayanlar da değerli. Burada şahısların bir önemi yok burada farkı ortaya çıkaracak olan iş yapma biçimidir. AK Parti esasen burada farkını ortaya koyuyor. AK Parti bu milletin kaynaklarını israf etmeyen bu milletin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üreten insanların belediyecilik yaptığı bir partidir. Dolayısıyla bütün adaylarımızın çok güzel hizmet edeceklerine inanıyorum. İnsanlardan ziyade sistemler daha önemlidir dedi.

HÜNKAR ÇAYIRINA YAKIŞACAK PROJE

Gebzedeki Hünkar Çayırının Fatih Sultan Mehmet Hanın otağını kurduğu son yer olduğunu belirten Büyükakın onun mirasına yakışacak bir proje hazırlanacağını belirtti. Ulaşım ile ilgili çözüm önerileri de sorulan Büyükakın Yeni metro ve tramvay projelerimiz var. Yaptığımız planlamaların hepsi için izinler alındı. Ulaşımın nihai çözümü toplu taşımanın modernize edilmesi ile çözülecek ifadelerini kullandı.

KENT OLARAK SAHİPLENMELİYİZ

Kocaelisporun bu kentin en önemli markalarından biri olduğunu belirten Büyükakın Daha önce Kızılyıldız olayında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir inisiyatif kullandık. KEV arazisinin alınması sürecini aktif olarak yönettik. Doğru bir stratejik planlama yapmamız lazım. Bunun için önce ekonomik altyapısı ardından sporcu altyapısı ve tesis altyapısının güçlenmesi gerekiyor. Biz bu üçlü sacayağını doğru oturtmalıyız ki Süper Lige çıktığında tutunabilsin ve başa oynasın. Bunu da tüm kentin sahiplenmesini istiyoruz dedi.

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