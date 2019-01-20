Fatsa Belediyespor: 0 Kocaelispor: 0

85' Kocaelispor'da Ali Keten itirazından dolayı sarı kart gördü.
84' Fatsa'da Vedat çıktı. Şefik oyuna girdi.
81' Kocaelispor'da bir ilk yaşanıyor. Oyuncu değişikliği var. 41 numaralı formasıyla Hamza oyundan çıktı yerine Erkan Gültepe girdi. Erkan, alt yapıdan alınmıştı. Kocaelispor'da profesyonel olarak Erkan Gültepe ilk maçına çıkıyor.
77' Fatsa ekibinde oyuncu değişikliği var. Ali Koçak çıktı, Ercüment oyuna dahil oldu.
Karşılaşmada son 15 dakikaya girildi.
71' Fatsa ekibinde oyuncu değişikliği. Ali Say çıktı Serkan Çalık oyuna girdi.
67' Fatsa ekibi gole yaklaştı. Savunma arkasına iki Fatsalı birden geldi ancak kaleci volkan, kalesini zamanında terk ederek rakip futbolcunun topu kaleye göndermesine engel oldu. Önemli bir kurtarışa imza attı.
57' Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Taç atışında Süleyman bir anda kaleciyi karşısında gördü Müsait durumda kaleye vurmak yerine sert bir şekilde topu ortaya gönderdi. Ama top herkesi aşıp doğrudan taca çıktı.
56' Hamza'nın pasında Burak Süleyman sağ çarprazdan kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı.
53' Kocaelispor gol kaçırdı. Sağ kanatta Hamza Mutlu topu önünde buldu. Şutunda savunma araya girdi topu uzaklaştırdu.
İkinci yarı başladı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
45+3' Kocaelispor 2 mutlak bir gol kaçırdı. İlkinde Sefa'nın şutunda topu 90'dan kornere çıkardı. Devam eden pozisyonda yeniden Sefa sağ çarprazından kaleyi yoladı. Top üstten auta çıktı.
45+1' Kocaelispor yine gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Hamza topu bir anda önünde buldu. İlk anda kaleye vurmadı, bekledi. Daha sonra bekleyip çektiği şutta Fatsa araya girdi.
ilk yarıya en az 3 dk ilave edildi.
42' Hızlı gelişen Fatsa Belediyespor atağında Ali Say, ceza sahası dışından şut çekti. Ali Keten'in kafasından seken top kornere çıktı.
37' Burak Süleyman, kaleciye baskı yaparken yerde kaldı. Burak'ın sakatlığı devam ediyor ancak oyuna devam edebileceği düşünülüyor.
32' Kocaelispor'da savunma arkasına geçen Sefa, topu kontrol edemedi ve top yarım metre kadar önünden sekerek kalecide kaldı. Sefa topu kontrol edebilseydi %100 bir gol pozisyonuna gelecekti
30' Kocaelispor inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Sefa'nın pasında Burak Süleyman kaleciyle pasında karşı karşıya kaldı. Topu tam kaleye gönderecekken, savunmada Berkay çok kritik bir müdehale yaptı. Burak Süleyman'daki topu kornere çıkardı. Burak Süleyman topu gönderemedi.
27' Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Burak Süleyman'ın pasını alan Mert, ceza sahasına sokuldu. Çok müsait durumda şutunu çekti. Ömer Can, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
24' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman soldan ortaladı. Sinan, penaltı noktası yakınlarında topu kaleye gönderdi. Yerden seken top, kaleci Ömer Can'da kaldı.
19' Fatsa ekibinde Ali yerde kaldı ceza sahası içinde. Fatsalılar penaltı bekledi. Hakem ise oyunu devam ettirdi.
17' Kocaelispor önemli bir gol kaçırdı. Mesut'un pasında Sinankaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan, sol ayağı ile topu kaleye göndermek istedi ama şutu istediği gibi olmadı. Top kaleci Ömer Can'da kaldı.
Onur Öztonga sağ kanatta oynayacak.
15' Kocaelisporda zorunlu oyuncu değişikliği var. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Kemal Can, çıkıyor yerine Onur Öztonga oyuna giriyor.
13' Maçın ilk tehlikeli atağını Fatsa gerçekleştirdi. Sol kanatta Ali topu getiren oyuncuydu. Ali'nin pasında İsmail'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.
9' Kocaelispor'da Ali Keten, kafa topu mücadelesinde başına bir darbe aldı. Ali Keten sakatlık geçiriyor.
4' Fata atak yönü sol kanattan korner kullandı. Yapılan kafa vuruşunda top Kocaelispor savunmasından bir kez daha kornere çıktı.
3' Güzel, güneşli bir hava var. Saha zemini oynamaya müsait. Kocaelispor'da 175 taraftar karşılaşmayı Fatsa'da izliyor.
MAÇ BAŞLADI!
MAÇIN KÜNYESİ
FATSA BELEDİYESPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Fatsa İlçe (Ordu)
HAKEMLER: Burak Kaplan, Mücahid Adem Çelebi, Uğur Aydoğdu
SAAT: 13.00
HAVA: 14 derece açık
KOCAELİSPOR
VOLKAN MERT
KEMAL CAN
ALİ KETEN
MURAT BAŞAK
KADİR ÖGE
MERT YAVUZ
MESUT ÖZDEMİR
BURAK SÜLEYMAN
HAMZA MUTLU
SEFA NARİN
SİNAN PEKTEMEK
FATSA BELEDİYESPOR
ÖMER CAN
HÜSEYİN TOKMAK
OĞUZHAN KANDEMİR
ALİ SAY
MEHMET KALKAN
OSMAN BERKAY ÖZÇELİK
ALİ KOÇAK
YAKUP KAYIŞ
OZAN CAN DURSUN
İSMAİL CAN ÇAVUŞLUK
VEDAT ERÇİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz