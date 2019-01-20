Fatsa Belediyespor: 0 Kocaelispor: 0

85' Kocaelispor'da Ali Keten itirazından dolayı sarı kart gördü.

84' Fatsa'da Vedat çıktı. Şefik oyuna girdi.

81' Kocaelispor'da bir ilk yaşanıyor. Oyuncu değişikliği var. 41 numaralı formasıyla Hamza oyundan çıktı yerine Erkan Gültepe girdi. Erkan, alt yapıdan alınmıştı. Kocaelispor'da profesyonel olarak Erkan Gültepe ilk maçına çıkıyor.

77' Fatsa ekibinde oyuncu değişikliği var. Ali Koçak çıktı, Ercüment oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada son 15 dakikaya girildi.

71' Fatsa ekibinde oyuncu değişikliği. Ali Say çıktı Serkan Çalık oyuna girdi.

67' Fatsa ekibi gole yaklaştı. Savunma arkasına iki Fatsalı birden geldi ancak kaleci volkan, kalesini zamanında terk ederek rakip futbolcunun topu kaleye göndermesine engel oldu. Önemli bir kurtarışa imza attı.

57' Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Taç atışında Süleyman bir anda kaleciyi karşısında gördü Müsait durumda kaleye vurmak yerine sert bir şekilde topu ortaya gönderdi. Ama top herkesi aşıp doğrudan taca çıktı.

56' Hamza'nın pasında Burak Süleyman sağ çarprazdan kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı.

53' Kocaelispor gol kaçırdı. Sağ kanatta Hamza Mutlu topu önünde buldu. Şutunda savunma araya girdi topu uzaklaştırdu.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45+3' Kocaelispor 2 mutlak bir gol kaçırdı. İlkinde Sefa'nın şutunda topu 90'dan kornere çıkardı. Devam eden pozisyonda yeniden Sefa sağ çarprazından kaleyi yoladı. Top üstten auta çıktı.

45+1' Kocaelispor yine gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Hamza topu bir anda önünde buldu. İlk anda kaleye vurmadı, bekledi. Daha sonra bekleyip çektiği şutta Fatsa araya girdi.

ilk yarıya en az 3 dk ilave edildi.

42' Hızlı gelişen Fatsa Belediyespor atağında Ali Say, ceza sahası dışından şut çekti. Ali Keten'in kafasından seken top kornere çıktı.

37' Burak Süleyman, kaleciye baskı yaparken yerde kaldı. Burak'ın sakatlığı devam ediyor ancak oyuna devam edebileceği düşünülüyor.

32' Kocaelispor'da savunma arkasına geçen Sefa, topu kontrol edemedi ve top yarım metre kadar önünden sekerek kalecide kaldı. Sefa topu kontrol edebilseydi %100 bir gol pozisyonuna gelecekti

30' Kocaelispor inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Sefa'nın pasında Burak Süleyman kaleciyle pasında karşı karşıya kaldı. Topu tam kaleye gönderecekken, savunmada Berkay çok kritik bir müdehale yaptı. Burak Süleyman'daki topu kornere çıkardı. Burak Süleyman topu gönderemedi.

27' Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Burak Süleyman'ın pasını alan Mert, ceza sahasına sokuldu. Çok müsait durumda şutunu çekti. Ömer Can, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

24' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman soldan ortaladı. Sinan, penaltı noktası yakınlarında topu kaleye gönderdi. Yerden seken top, kaleci Ömer Can'da kaldı.

19' Fatsa ekibinde Ali yerde kaldı ceza sahası içinde. Fatsalılar penaltı bekledi. Hakem ise oyunu devam ettirdi.

17' Kocaelispor önemli bir gol kaçırdı. Mesut'un pasında Sinankaleciyle karşı karşıya kaldı. Sinan, sol ayağı ile topu kaleye göndermek istedi ama şutu istediği gibi olmadı. Top kaleci Ömer Can'da kaldı.

Onur Öztonga sağ kanatta oynayacak.

15' Kocaelisporda zorunlu oyuncu değişikliği var. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Kemal Can, çıkıyor yerine Onur Öztonga oyuna giriyor.

13' Maçın ilk tehlikeli atağını Fatsa gerçekleştirdi. Sol kanatta Ali topu getiren oyuncuydu. Ali'nin pasında İsmail'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.

9' Kocaelispor'da Ali Keten, kafa topu mücadelesinde başına bir darbe aldı. Ali Keten sakatlık geçiriyor.

4' Fata atak yönü sol kanattan korner kullandı. Yapılan kafa vuruşunda top Kocaelispor savunmasından bir kez daha kornere çıktı.

3' Güzel, güneşli bir hava var. Saha zemini oynamaya müsait. Kocaelispor'da 175 taraftar karşılaşmayı Fatsa'da izliyor.

MAÇ BAŞLADI!

MAÇIN KÜNYESİ

FATSA BELEDİYESPOR - KOCAELİSPOR

STAT: Fatsa İlçe (Ordu)

HAKEMLER: Burak Kaplan, Mücahid Adem Çelebi, Uğur Aydoğdu

SAAT: 13.00

HAVA: 14 derece açık

KOCAELİSPOR

VOLKAN MERT

KEMAL CAN

ALİ KETEN

MURAT BAŞAK

KADİR ÖGE

MERT YAVUZ

MESUT ÖZDEMİR

BURAK SÜLEYMAN

HAMZA MUTLU

SEFA NARİN

SİNAN PEKTEMEK

FATSA BELEDİYESPOR

ÖMER CAN

HÜSEYİN TOKMAK

OĞUZHAN KANDEMİR

ALİ SAY

MEHMET KALKAN

OSMAN BERKAY ÖZÇELİK

ALİ KOÇAK

YAKUP KAYIŞ

OZAN CAN DURSUN

İSMAİL CAN ÇAVUŞLUK

VEDAT ERÇİN