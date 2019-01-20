Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:08 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:09 TSİ

AKP'li Sezer, Ülkücülerle buluştu

Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanlığının düzenlediği kahvaltıya Gölcükte Cumhur İttifakının adayı olan Ali Yıldırım Sezerde katıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Ülkü Ocakları tarafından düzenli olarak düzenlenen motivasyon kahvaltıların sonuncusu bugün Kavaklı Sahilinde bulunan Melisa Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Gölcük Ülkü Ocakları ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltıya AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Çakıroğlu MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ÜlkÜ Ocakları İl Başkanı Hakan Özkaya Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Necdet Aslancı Ülkü Ocakları Gölcük ilçe Başkanı Tuncay Cabar Ülkü Ocakları Başiskele İlçe Başkanı Olcay Şekerli Kavaklı Mahallesi Muhtar Adayı Murat Demirci geçmiş dönem Ülkü Ocakları Başkanları Ülkücü gençler ve aileleri katıldı. Kahvaltı programı öncesi masaları tek tek gezen Gölcük Belediye Başkan Adayı olan Ali Yıldırım Sezer Ülkücü gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

BU DAVAYI YAŞADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kahvaltı programında ilk söz alan Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanı Tuncay Cabar Ülkü Ocakları Gölcük Şubesi olarak bu tür motivasyon kahvaltıları düzenleyerek büyük bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bugün motivasyon kahvaltımıza çok kıymetli misafirlerimiz var. Öncelikler kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Ülkü Ocakları olarak biz bu teşkilatlarla ve kadrolarla Gölcükte birçok şeyi yaptığımıza inanıyorum. Ülkücü Hareketi gelmesi gereken yerlere taşıdığımıza ve daha ileriye taşıyacağımıza samimi bir şekilde de inanıyorum. Gölcükte bunu biliyorum. Bugün burada genç kardeşlerimizin aileleri de var. Bizler Gölcük Ülkü Ocaklarını babası kızım ocakta kalsın diye babası oğlum ocağa gelsin diyebileceği bir teşkilat olarak hazırladık. Ülkü Ocakları da zaten genel merkezimizin davası budur. Biz bu davayı yaşadığımız için mutluyuz dedi.

CUMHUR İTTİFAKININ ADAYIYIM

attachment-294149-1-3ad3f421a4a9159a58c9f22b60bfdc94-1547978718.jpg?

Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanı Tuncay Cabardan sonra söz alan AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer katılımcıları selamladıktan sonra konuşmasında Bildiğiniz gibi 12 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gölcük Belediye Başkan Adayı olarak ismim açıklandı. Ben aynı zamanda sadece AK Partinin değil MHPnin de Gölcük Belediye başkan Adayıyım. Cumhur İttifakının Başkan Adayıyım. Bu hususu özellikle hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli tarafından da dile getirildi dedi.

ÜLKENİN BEKASI İÇİN BİR ARADAYIZ

attachment-294149-0-3ad3f421a4a9159a58c9f22b60bfdc94-1547978717.jpg?

Cumhur İttifakı siyasi konjonktür gereği oy alabilmek amacıyla kurulmuş bir ittifak değildir diyen Sezer Türkiyenin bir beka meselesi vardır ve bu beka meselesi nedeniyle bir araya gelinerek oluşturulmuş bir ittifaktır ifadelerine yer verdi.

ADALET LİYAKAT İSTİŞARE

attachment-294149-3-3ad3f421a4a9159a58c9f22b60bfdc94-1547978719.jpg?

Sezer sözlerinin sonunda Yerel seçimlerde Cumhur İttifakının Türkiye hedeflerine sağlam bir şekilde yürüyebilmesi için olabildiğince yüksek oy alması gerekmektedir. Bunu da ancak sizlerin destekleri ile gerçekleştirebiliriz. Biz ismim olan Alinin baş harflerinde olan Adalet Liyakat İstişareden yola çıktık. Biz adaletle istişare düsturuyla liyakatli bir ekiple tevazu samimiyetle vatandaşımızın gönlünü kazanarak hizmet etmeye talibiz dedi.

Bugün 13:08 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir mask
Hürriyet: Muhtarlarımızın sözü bizim için emirdir
Dalkılıç: Dilovası’nda ya AKP ya biz mask
Dalkılıç: Dilovası’nda ya AKP ya biz
"Belediyecilik bizim işimiz" mask
"Belediyecilik bizim işimiz"
Büyükakın: Nerede yanlış yaptık? mask
Büyükakın: Nerede yanlış yaptık?
Doğan, Tavşantepe'de mask
Doğan, Tavşantepe'de
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti! mask
AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti!
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı

GALERİ

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
Kartepe'ye tatilci akını! mask
Kartepe'ye tatilci akını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor mask
İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL