AKP'li Sezer, Ülkücülerle buluştu

Gölcük Ülkü Ocakları tarafından düzenli olarak düzenlenen motivasyon kahvaltıların sonuncusu bugün Kavaklı Sahilinde bulunan Melisa Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Gölcük Ülkü Ocakları ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltıya AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Çakıroğlu MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ÜlkÜ Ocakları İl Başkanı Hakan Özkaya Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Necdet Aslancı Ülkü Ocakları Gölcük ilçe Başkanı Tuncay Cabar Ülkü Ocakları Başiskele İlçe Başkanı Olcay Şekerli Kavaklı Mahallesi Muhtar Adayı Murat Demirci geçmiş dönem Ülkü Ocakları Başkanları Ülkücü gençler ve aileleri katıldı. Kahvaltı programı öncesi masaları tek tek gezen Gölcük Belediye Başkan Adayı olan Ali Yıldırım Sezer Ülkücü gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

BU DAVAYI YAŞADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kahvaltı programında ilk söz alan Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanı Tuncay Cabar Ülkü Ocakları Gölcük Şubesi olarak bu tür motivasyon kahvaltıları düzenleyerek büyük bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bugün motivasyon kahvaltımıza çok kıymetli misafirlerimiz var. Öncelikler kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Ülkü Ocakları olarak biz bu teşkilatlarla ve kadrolarla Gölcükte birçok şeyi yaptığımıza inanıyorum. Ülkücü Hareketi gelmesi gereken yerlere taşıdığımıza ve daha ileriye taşıyacağımıza samimi bir şekilde de inanıyorum. Gölcükte bunu biliyorum. Bugün burada genç kardeşlerimizin aileleri de var. Bizler Gölcük Ülkü Ocaklarını babası kızım ocakta kalsın diye babası oğlum ocağa gelsin diyebileceği bir teşkilat olarak hazırladık. Ülkü Ocakları da zaten genel merkezimizin davası budur. Biz bu davayı yaşadığımız için mutluyuz dedi.

CUMHUR İTTİFAKININ ADAYIYIM

Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanı Tuncay Cabardan sonra söz alan AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer katılımcıları selamladıktan sonra konuşmasında Bildiğiniz gibi 12 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gölcük Belediye Başkan Adayı olarak ismim açıklandı. Ben aynı zamanda sadece AK Partinin değil MHPnin de Gölcük Belediye başkan Adayıyım. Cumhur İttifakının Başkan Adayıyım. Bu hususu özellikle hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli tarafından da dile getirildi dedi.

ÜLKENİN BEKASI İÇİN BİR ARADAYIZ

Cumhur İttifakı siyasi konjonktür gereği oy alabilmek amacıyla kurulmuş bir ittifak değildir diyen Sezer Türkiyenin bir beka meselesi vardır ve bu beka meselesi nedeniyle bir araya gelinerek oluşturulmuş bir ittifaktır ifadelerine yer verdi.

ADALET LİYAKAT İSTİŞARE

Sezer sözlerinin sonunda Yerel seçimlerde Cumhur İttifakının Türkiye hedeflerine sağlam bir şekilde yürüyebilmesi için olabildiğince yüksek oy alması gerekmektedir. Bunu da ancak sizlerin destekleri ile gerçekleştirebiliriz. Biz ismim olan Alinin baş harflerinde olan Adalet Liyakat İstişareden yola çıktık. Biz adaletle istişare düsturuyla liyakatli bir ekiple tevazu samimiyetle vatandaşımızın gönlünü kazanarak hizmet etmeye talibiz dedi.